Маҳаллий компаниялар, Enter Engineering, АҚШ ускуналари: АЭС қурилиши бўйича жавоб берилди
Иннопромда АЭС қурилишида маҳаллий компаниялар ва материаллар етказиб берувчиларига устуворлик берилиши айтилди, шунингдек, Enter Engineering иштироки ва АҚШ... 21.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-21T17:31+0500
16:56 21.04.2026 (янгиланди: 17:31 21.04.2026)
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. АЭС қурилиши учун Ўзбекистонда ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган ресурслар, ускуналар ва материаллар етказиб берувчиларига эҳтиёж юқори.
Бу ҳақда Иннопром доирасидаги "Ўзбекистондаги АЭС лойиҳаси: кўлами ва саноат учун имкониятлар ойнаси" сессиясида “Атомстройэкспорт” вице-президенти, Ўзбекистонда АЭС қуриш лойиҳаси директори Павел Безруков маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
Безруковнинг сўзларига кўра, лойиҳа доирасида Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқчи бўлган компанияларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатилади.
“Шунга кўра, максимал имтиёзлар айнан Ўзбекистон ёки қўшма компаниялар учун бўлади,” — деди у.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари Суҳроб Абдураҳмонов эса АЭС қурилиши маҳаллий бизнес учун кенг кўламли саноат буюртмаси эканини таъкидлади. Унинг айтишича, палата ушбу лойиҳада халқаро технологиялар ва маҳаллий ишлаб чиқариш қувватлари ўртасида кўприк бўлишга тайёр.
“Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси вакили Баҳодир Исмоиловнинг маълум қилишича, бир қатор банклар, жумладан, Саноат-қурилиш банки қурилиш материаллари етказиб берувчи тадбиркорлар учун молиявий қўллаб-қувватлаш пакетини тайёрламоқда. Ҳозирда зарур маҳсулот турлари ва молиялаштириш ҳажмлари аниқлаштирилмоқда.
Шунингдек, Жиззах АЭСи қурилиши дирекцияси қурилиш бўйича директор ўринбосари Отабек Аманов журналистлар саволига жавобан Enter Engineering компаниясининг лойиҳадаги эҳтимолий иштирокига ҳам тўхталди.
“Бу компания ресурслари, тажрибаси ва салоҳияти жиҳатидан Марказий Осиёдаги энг йириклардан бири сифатида барча танлов жараёнларидан ўтган. Агар у бундан буён ҳам бош пудратчи ва лойиҳа олдидаги мажбуриятларини бажаришда давом этса, биз у билан ишлаймиз”, — деди у.
Бошқа бир саволга жавобан Павел Безруков АЭС учун АҚШда ишлаб чиқарилган ускуналар харид қилинмаслиги аниқлигини билдирди.