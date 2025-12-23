https://sputniknews.uz/20251223/russia-sanktsiyalar-uzbekistan-aes-tasir-54411818.html
Россияга қарши санкциялар Ўзбекистонда АЭС қурилишига таъсир қилмайди - "Атомстройэкспорт"
Россияга қарши санкциялар Ўзбекистонда АЭС қурилишига таъсир қилмайди - "Атомстройэкспорт"
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Ғарбнинг Россияга қарши санкциялари Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилишига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди, деди "Атомстройэкспорт" АЖ ("Росатом"нинг муҳандислик бўлими) вице-президенти ва Ўзбекистондаги АЭС қурилиши лойиҳаси директори Павел Безруков. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар берди.Ушбу баёнот Жиззах вилоятининг Фориш тумани, Боғдон шаҳарчасида Ўзбекистонда АЭС қурилиши лойиҳаси бўйича ўтказилаётган жамоатчилик эшитувларида билдирилди.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Ғарбнинг Россияга қарши санкциялари Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилишига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди, деди "Атомстройэкспорт" АЖ ("Росатом"нинг муҳандислик бўлими) вице-президенти ва Ўзбекистондаги АЭС қурилиши лойиҳаси директори Павел Безруков. Бу ҳақда Sputnik
мухбири хабар берди.
Ушбу баёнот Жиззах вилоятининг Фориш тумани, Боғдон шаҳарчасида Ўзбекистонда АЭС қурилиши лойиҳаси бўйича ўтказилаётган жамоатчилик эшитувларида билдирилди.
"Биз жуда узоқ вақтдан бери санкциялар шароитида ишлаб келяпмиз. Бу фақат “Росатом”га эмас, бутун мамлакатга тааллуқли. “Росатом” аллақачон станциянинг барча муҳим элементларини маҳаллийлаштирган қилган, шу боис санкциялар ушбу атом станцияси ва иншоотлар қурилишига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди", — деди Безруков.