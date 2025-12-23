https://sputniknews.uz/20251223/uzbekistan-aes-qurilish-iaea-standartlar-54410333.html
Ўзбекистонда АЭС қурилиши халқаро МАГАТЭ стандартларига мувофиқ олиб борилмоқда
Ўзбекистонда АЭС қурилиши халқаро МАГАТЭ стандартларига мувофиқ олиб борилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилиши Халқаро атом энергияси агентлиги талаблари асосида амалга оширилмоқда. Лойиҳа ядровий хавфсизлик ва экологик стандартлар доирасида доимий назорат қилинади.
2025-12-23T14:51+0500
2025-12-23T14:51+0500
2025-12-23T14:53+0500
аэс
ўзатом
жамият
энергетика
атом энергетикаси
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/17/54409872_0:354:2730:1891_1920x0_80_0_0_cae14a106ddbe1af9a50f4c0992e879d.jpg
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Ўзбекистонда АЭС қурилиши лойиҳаси доирасида Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) билан яқин ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, лойиҳа ушбу ташкилот стандартлари асосида доимий назорат қилиб борилади. Бу ҳақда "Ўзатом" директори Азим Ахмедхаджаев маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Ушбу баёнот атом электр станциясини (АЭС) қуриш ва эксплуатация қилишнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашга бағишланган жамоат эшитувлари доирасида берилди.Таъкидланишича, МАГАТЭ талаблари жаҳондаги энг қатъий ва юқори стандартлар ҳисобланади.Ер қимирлаши назорати: ҳудудда 19 та геодинамик полигон пункти ва 10 та сейсмик станция ўрнатилган. Улар ер қатламидаги ҳатто энг кичик силжишларни ҳам сониясигача аниқ қайд этиш имконига эга.Космик технологиялар: ҳаво қатламини 1 км баландликкача ўрганувчи SODAR қурилмалари қўлланилмоқда. Қайд этилишича, бундай ускуна республикада фақат Тошкент халқаро аэропортида мавжуд.Экологик хавфсизлик: АЭС атрофидаги 30 км радиусдаги барча ўсимлик ва жонзотлар, шу жумладан, кўллардаги муз қатламларининг ҳаракатигача комплекс ўрганиб чиқилган.Таъкидланишича, МАГАТЭ экспертлари мазкур майдон ва ўтказилган тадқиқотларни юқори баҳолаб, лойиҳани маъқуллаган.Унинг сўзларига кўра, ҳозирга келиб Ўзбекистон соҳага оид тўртта муҳим халқаро конвенцияга аъзо бўлган:
https://sputniknews.uz/20251223/uzbekistan-aes-jamoatchilik-eshituvlar-54402811.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/17/54409872_228:342:2503:2048_1920x0_80_0_0_48efbe911ccc89bbccb355e8993765a9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон аэс, аэс қурилиши, магатэ, халқаро атом энергияси агентлиги, ядровий хавфсизлик, атом электр станцияси, аэс экология, ўзатом, азим аҳмедхўжаев, ядровий стандартлар, магатэ талаблари, атом энергетикаси ўзбекистон
ўзбекистон аэс, аэс қурилиши, магатэ, халқаро атом энергияси агентлиги, ядровий хавфсизлик, атом электр станцияси, аэс экология, ўзатом, азим аҳмедхўжаев, ядровий стандартлар, магатэ талаблари, атом энергетикаси ўзбекистон
Ўзбекистонда АЭС қурилиши халқаро МАГАТЭ стандартларига мувофиқ олиб борилмоқда
14:51 23.12.2025 (янгиланди: 14:53 23.12.2025)
АЭС лойиҳаси халқаро ядровий хавфсизлик стандартлари асосида амалга оширилмоқда. МАГАТЭ экспертлари мазкур майдон ва ўтказилган тадқиқотларни юқори баҳолаб, лойиҳани маъқуллади
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Ўзбекистонда АЭС қурилиши лойиҳаси доирасида Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) билан яқин ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, лойиҳа ушбу ташкилот стандартлари асосида доимий назорат қилиб борилади. Бу ҳақда "Ўзатом" директори Азим Ахмедхаджаев маълум қилди, дея хабар берди Sputnik
мухбири.
Ушбу баёнот атом электр станциясини (АЭС) қуриш ва эксплуатация қилишнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашга бағишланган жамоат эшитувлари доирасида берилди.
Таъкидланишича, МАГАТЭ талаблари жаҳондаги энг қатъий ва юқори стандартлар ҳисобланади.
Шунингдек, "АЭС дирекцияси" ДУК директори ўринбосари Отабек Амановнинг маълум қилишича, АЭС учун майдон танлаш жараёни 1,5 йил давом этган бўлиб, бу вақт мобайнида Ўзбекистон тарихида кузатилмаган даражадаги уникал муҳандислик изланишлари олиб борилган.
Ер қимирлаши назорати: ҳудудда 19 та геодинамик полигон пункти ва 10 та сейсмик станция ўрнатилган. Улар ер қатламидаги ҳатто энг кичик силжишларни ҳам сониясигача аниқ қайд этиш имконига эга.
Космик технологиялар: ҳаво қатламини 1 км баландликкача ўрганувчи SODAR қурилмалари қўлланилмоқда. Қайд этилишича, бундай ускуна республикада фақат Тошкент халқаро аэропортида мавжуд.
Экологик хавфсизлик: АЭС атрофидаги 30 км радиусдаги барча ўсимлик ва жонзотлар, шу жумладан, кўллардаги муз қатламларининг ҳаракатигача комплекс ўрганиб чиқилган.
Таъкидланишича, МАГАТЭ экспертлари мазкур майдон ва ўтказилган тадқиқотларни юқори баҳолаб, лойиҳани маъқуллаган.
Бундан ташқари, Отабек Аманов Ўзбекистоннинг ядровий дастури нафақат миллий қонунчиликка, балки дунё миқёсида тан олинган энг қатъий халқаро стандартларга ҳам тўлиқ мувофиқ эканини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирга келиб Ўзбекистон соҳага оид тўртта муҳим халқаро конвенцияга аъзо бўлган:
Ядровий материаллар ва ядровий қурилмаларни жисмонан ҳимоя қилиш тўғрисидаги конвенция;
Ядровий авария ҳақида оператив хабар бериш тўғрисидаги конвенция;
Ядровий хавфсизлик тўғрисидаги конвенция;
Ядровий зарар учун фуқаровий жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенцияси.