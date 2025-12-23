Ўзбекистон
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди
Жиззах вилоятида АЭС қурилиши ва унинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашга бағишланган жамоатчилик эшитувлари бўлиб ўтмоқда
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Жиззах вилоятида Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилиши лойиҳаси бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Эшитувларда “Ўзатом” ва “Росатом” компаниялари эксперт ва мутахассислари, лойиҳачилар, маҳаллий аҳоли, туман ва вилоят ҳокимлиги вакиллари, Тошкент шаҳридаги “ММФИ” университети филиали профессор-ўқитувчилари ва талабалари, оммавий ахборот воситалари ҳамда кенг жамоатчилик иштирок этмоқда.Тингловлар Ўзбекистонда АЭС қурилиши ва ундан фойдаланишнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш масалаларига бағишланган.Жамоатчилик эшитувлари Жиззах вилояти Фориш тумани Боғдон шаҳарчасидаги 30-сонли маданият марказида бўлиб ўтмоқда.
ўзбекистон, жиззах вилояти, аэс, атом электр станцияси, жамоатчилик эшитувлари, "ўзатом", "росатом", атроф-муҳитга таъсир, фориш тумани, боғдон шаҳарчаси
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди

11:49 23.12.2025 (янгиланди: 13:53 23.12.2025)
Макет будущей атомной электростанции (АЭС)
Жиззах вилоятида ўтказилаётган эшитувлар АЭС қурилиши ва унинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш масалаларига бағишланган.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Жиззах вилоятида Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилиши лойиҳаси бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Эшитувларда “Ўзатом” ва “Росатом” компаниялари эксперт ва мутахассислари, лойиҳачилар, маҳаллий аҳоли, туман ва вилоят ҳокимлиги вакиллари, Тошкент шаҳридаги “ММФИ” университети филиали профессор-ўқитувчилари ва талабалари, оммавий ахборот воситалари ҳамда кенг жамоатчилик иштирок этмоқда.
Тингловлар Ўзбекистонда АЭС қурилиши ва ундан фойдаланишнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш масалаларига бағишланган.
Жамоатчилик эшитувлари Жиззах вилояти Фориш тумани Боғдон шаҳарчасидаги 30-сонли маданият марказида бўлиб ўтмоқда.
