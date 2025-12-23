https://sputniknews.uz/20251223/uzbekistan-aes-jamoatchilik-eshituvlar-54402811.html
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди
Жиззах вилоятида АЭС қурилиши ва унинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашга бағишланган жамоатчилик эшитувлари бўлиб ўтмоқда
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Жиззах вилоятида Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилиши лойиҳаси бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Эшитувларда "Ўзатом" ва "Росатом" компаниялари эксперт ва мутахассислари, лойиҳачилар, маҳаллий аҳоли, туман ва вилоят ҳокимлиги вакиллари, Тошкент шаҳридаги "ММФИ" университети филиали профессор-ўқитувчилари ва талабалари, оммавий ахборот воситалари ҳамда кенг жамоатчилик иштирок этмоқда.Тингловлар Ўзбекистонда АЭС қурилиши ва ундан фойдаланишнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш масалаларига бағишланган.Жамоатчилик эшитувлари Жиззах вилояти Фориш тумани Боғдон шаҳарчасидаги 30-сонли маданият марказида бўлиб ўтмоқда.
ўзбекистон
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди
Жиззах вилоятида ўтказилаётган эшитувлар АЭС қурилиши ва унинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш масалаларига бағишланган.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Жиззах вилоятида Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилиши лойиҳаси бўйича жамоатчилик эшитувлари бошланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири хабар берди.
Эшитувларда “Ўзатом” ва “Росатом” компаниялари эксперт ва мутахассислари, лойиҳачилар, маҳаллий аҳоли, туман ва вилоят ҳокимлиги вакиллари, Тошкент шаҳридаги “ММФИ” университети филиали профессор-ўқитувчилари ва талабалари, оммавий ахборот воситалари ҳамда кенг жамоатчилик иштирок этмоқда.
Тингловлар Ўзбекистонда АЭС қурилиши ва ундан фойдаланишнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш масалаларига бағишланган.
Жамоатчилик эшитувлари Жиззах вилояти Фориш тумани Боғдон шаҳарчасидаги 30-сонли маданият марказида бўлиб ўтмоқда.