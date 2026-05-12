Ўзбекистон энергетикасига 19 млрд доллар хусусий инвестиция жалб қилинди
Энергетика вазирлиги Лойиҳа офиси директори Фазлиддин Шарафиддиновга кўра, Ўзбекистонда қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқариш 25 баробарга ошган, 2030 йилгача шамол, қуёш ва энергия сақлаш қувватлари кенгайтирилади.
2026-05-12T16:56+0500
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Ўзбекистонда сўнгги беш йилда энергетика соҳасига 19 млрд доллардан ортиқ хусусий инвестиция жалб қилинди. Бу ҳақда Халқаро энергетика форумида Энергетика вазирлиги Лойиҳа офиси директори Фазлиддин Шарафиддинов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, ушбу инвестициялар ҳисобига мамлакатда 17 ГВт дан ортиқ янги қувватлар ишга туширилган. Қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқариш ҳажми 2022 йилга нисбатан жорий йилда 25 баробарга ошиб, 14 млрд кВт/соатга етиши кутилмоқда.Шарафиддиновнинг айтишича, бугунги кунга қадар қуйидаги лойиҳалар амалга оширилган:Шарафиддиновга кўра, Ўзбекистон 2030 йилгача энергетикани ривожлантириш мақсадининг тахминан 25 фоизига эришган. Қолган 75 фоизини амалга ошириш вазифаси турибди.У газ генерацияси мамлакат энергетика тизимида асосий ўринни сақлаб қолишини таъкидлади. Бироқ унинг самарадорлиги оширилади.Вазирлик вакили 2017 йилдан бошлаб Ўзбекистон буғ-газ қурилмаларига кенг кўламли ўтишни бошлаганини ҳам қайд этди. Сўнгги етти йилда қарийб 8 ГВт янги буғ-газ қувватлари ишга туширилган.Унинг маълум қилишича, 2030 йилгача Ўзбекистон:Бу қайта тикланувчи манбалардан энергия ишлаб чиқариш улушини 54 фоизгача ошириш имконини беради. 2035 йилга бориб эса қайта тикланувчи манбалар улуши 60 фоиздан ошиши мумкин
Сўнгги беш йилда Ўзбекистон энергетикасига 19 млрд доллардан ортиқ хусусий инвестиция жалб қилиниб, 17 ГВт дан зиёд янги қувватлар ишга туширилди.
Ўзбекистонда сўнгги беш йилда энергетика соҳасига 19 млрд доллардан ортиқ хусусий инвестиция жалб қилинди. Бу ҳақда Халқаро энергетика форумида Энергетика вазирлиги Лойиҳа офиси директори Фазлиддин Шарафиддинов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
