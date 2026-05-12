БААга Ўзбекистондан жўжа, тухум ва қуён гўшти экспортига йўл очилди
Ўзбекистондан БААга инкубацион тухум, бир кунлик жўжа, истеъмол тухуми, парранда ва қуён гўшти экспорт қилиш учун беш турдаги ветеринария-санитария сертификати намуналари келишиб олинди.
Амирликлар Ўзбекистондан инкубацион тухум, бир кунлик жўжа, истеъмол тухуми, парранда ва қуён гўшти импорти учун сертификатларни тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) Иқлим ўзгариши ва атроф-муҳит вазирлиги Ўзбекистондан чорвачилик маҳсулотлари экспорти бўйича беш турдаги ветеринария-санитария сертификати намуналари икки томонлама келишиб олинганини тасдиқлади. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Гап инкубацион тухум, бир кунлик жўжалар, истеъмол тухуми, парранда гўшти ва қуён гўштини БАА бозорига етказиб бериш ҳақида бормоқда.
Вазирликка кўра, эришилган келишув Ўзбекистон маҳсулотларининг БАА бозорига расмий киришига йўл очади.
Шунингдек, у икки давлат ўртасида чорвачилик маҳсулотлари савдосини кенгайтириш ва товар айланмасини ошириш учун зарур шарт-шароит яратади.
Ветеринария-санитария сертификати маҳсулотнинг импорт қилувчи мамлакат санитария талабларига мувофиқлигини тасдиқлайди. Икки томонлама келишилган сертификат намунасининг мавжудлиги товарнинг БАА божхонасидан ўтиши учун мажбурий шарт ҳисобланади.
