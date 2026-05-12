https://sputniknews.uz/20260512/uae-uzbekistan-gosht-eksport-57499731.html
БААга Ўзбекистондан жўжа, тухум ва қуён гўшти экспортига йўл очилди
БААга Ўзбекистондан жўжа, тухум ва қуён гўшти экспортига йўл очилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондан БААга инкубацион тухум, бир кунлик жўжа, истеъмол тухуми, парранда ва қуён гўшти экспорт қилиш учун беш турдаги ветеринария-санитария сертификати намуналари келишиб олинди.
2026-05-12T09:16+0500
2026-05-12T09:16+0500
2026-05-12T10:10+0500
экспорт
савдо
баа
гўшт
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
чорва
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48164432_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_7e0f1235b8974e9128d7678dce2b344a.jpg
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) Иқлим ўзгариши ва атроф-муҳит вазирлиги Ўзбекистондан чорвачилик маҳсулотлари экспорти бўйича беш турдаги ветеринария-санитария сертификати намуналари икки томонлама келишиб олинганини тасдиқлади. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Гап инкубацион тухум, бир кунлик жўжалар, истеъмол тухуми, парранда гўшти ва қуён гўштини БАА бозорига етказиб бериш ҳақида бормоқда.Шунингдек, у икки давлат ўртасида чорвачилик маҳсулотлари савдосини кенгайтириш ва товар айланмасини ошириш учун зарур шарт-шароит яратади.Ветеринария-санитария сертификати маҳсулотнинг импорт қилувчи мамлакат санитария талабларига мувофиқлигини тасдиқлайди. Икки томонлама келишилган сертификат намунасининг мавжудлиги товарнинг БАА божхонасидан ўтиши учун мажбурий шарт ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260414/russia-magnit-uzbekistan-sabzavot-etkazish-56896379.html
баа
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48164432_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_ddf0e8c25305735ed56c8fcac4c0a72c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экспорт, савдо, баа, гўшт, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, чорва, иқтисод, ўзбекистон
экспорт, савдо, баа, гўшт, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, чорва, иқтисод, ўзбекистон
БААга Ўзбекистондан жўжа, тухум ва қуён гўшти экспортига йўл очилди
09:16 12.05.2026 (янгиланди: 10:10 12.05.2026)
Амирликлар Ўзбекистондан инкубацион тухум, бир кунлик жўжа, истеъмол тухуми, парранда ва қуён гўшти импорти учун сертификатларни тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik.
Бирлашган Араб Амирликларининг (
БАА) Иқлим ўзгариши ва атроф-муҳит вазирлиги Ўзбекистондан чорвачилик маҳсулотлари экспорти бўйича беш турдаги ветеринария-санитария сертификати намуналари икки томонлама келишиб олинганини тасдиқлади. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Гап инкубацион тухум, бир кунлик жўжалар, истеъмол тухуми, парранда гўшти ва қуён гўштини БАА бозорига етказиб бериш ҳақида бормоқда.
Вазирликка кўра, эришилган келишув Ўзбекистон маҳсулотларининг БАА бозорига расмий киришига йўл очади.
Шунингдек, у икки давлат ўртасида чорвачилик маҳсулотлари савдосини кенгайтириш ва товар айланмасини ошириш учун зарур шарт-шароит яратади.
Ветеринария-санитария сертификати маҳсулотнинг импорт қилувчи мамлакат санитария талабларига мувофиқлигини тасдиқлайди. Икки томонлама келишилган сертификат намунасининг мавжудлиги товарнинг БАА божхонасидан ўтиши учун мажбурий шарт ҳисобланади.