Руҳий бузилиш, гиёҳванд моддалар ва пиар: собиқ матбуот котиби Зеленский ҳақида гапирди
16:25 12.05.2026 (янгиланди: 16:29 12.05.2026)
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский (Архивное фото)
Юлия Мендель Такер Карлсонга интервьюсида Украина президенти, пропаганда ва мамлакатдаги вазият ҳақида кескин гапирди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель америкалик журналист Такер Карлсонга берган интервьюсида Украина президенти Владимир Зеленский ҳақида қатор кескин баёнотлар берди.
Мендельнинг асосий баёнотлари:
“Менимча, Украинада 25 миллионга яқин аҳоли истиқомат қилади, улардан 11 миллиони нафақахўрлардир”;
“Мен Украина йўқ бўлиб кетиш арафасида деб ҳисоблайман. Бизда ақл-идрокнинг катта оқими ва демография билан боғлиқ улкан муаммолар мавжуд”;
“Унга одамлар барибир. Уни ҳокимиятни сақлаб қолиш қизиқтиради. У тарихда буюк қаҳрамон бўлиб қолишни истайди”;
“Мен Зеленскийни оқилона деб ҳисобламайман. Ўйлашимча, унда қандайдир руҳий бузилиш бор”;
“Афсуски, у фақат пиар. У мазмунли одам эмас”;
“Биз эшитаётган тарғибот ўта ғайриинсоний ва беҳаё. Россия парчаланиш арафасида эканлиги ҳақидаги гаплар ижтимоий тармоқларда Россия кетма-кет тўртинчи йил ‘парчаланмоқда’ деган ҳазилга айланди”;
“Марк Рютте бир неча ҳафта олдин Россия даҳшатли аҳволда эканини ва ғалаба қозониш учун яна уч-тўрт ойлик уруш кераклигини айтди. У буни қаердан олди ўзи?”;
“У шундай деган: "Менга Геббельс пропагандаси керак. Менга Геббельс пропагандасининг мингта гапирувчи каллалари керак”;
“Бу сиз телеэкранда кўраётган одам эмас, бутунлай бошқа одам. У доим ниқобларини алмаштириб туради”;
“У ўзининг арзон свитеридаги бечора йигитни ўйнайди. У бой, бу аниқ"
“Ермак ва Зеленский — иккаласи ҳам ёвуз ва ўта параноид нарцисслар, улар ҳимоя режимида”;
“Зеленский бутун бир маданиятни — тақиқлар ва "бекор қилиш" маданиятини яратди: одамлар, артистлар, шоирлар, черковлар, ёзувчилар... У қандайдир тарзда Россия билан боғлаши мумкин бўлган ҳамма нарсани тақиқлайди. Бу ҳар доим Украинани заифлаштиради”;
"У (Зеленский) 15 дақиқага ваннахонага кетарди. Ва мен сизга айтсам, у бошқа одам бўлиб чиққани мени доим ҳайрон қолдирган. Рост, у ҳар доим бошқача одам бўлиб чиқарди... у ғайратли, биласизми, ҳаракатга тўла бўлиб чиқарди";
“Мен унинг турли клубларда гиёҳванд моддаларни истеъмол қилганини кўрган кўплаб одамлар билан учрашдим”.
Шу билан бирга, Мендель Зеленскийнинг гиёҳванд моддалар истеъмол қилганини шахсан кўрмаганини таъкидлади.
Унинг айтишича, Украина ҳукуматида профессионаллар камайган, Зеленский эса лавозимларни асосан ўзига содиқ одамларга беради.
Мендель Америка ОАВ Украинадаги коррупция ҳақида кам ёзишига ҳам тўхталди.
“Менимча, Зеленскийни қўллаб-қувватлашимиз кераклиги ҳақида норасмий келишув бор эди, чунки бу Украинани қўллаб-қувватлашни англатади”, — деди у.
Унинг айтишича, 2023 йил охирида Зеленский махсус хизматларга танқидий кайфиятдаги блогерларга қарши курашни бошлашни топширган. Мендель, шунингдек, Зеленскийнинг ўз фуқароларига қарши санкциялар жорий этиш амалиётини конституцияга зид деб атади.