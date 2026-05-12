ЕИ Россия билан музокаралар мавзусини 2022 йилдан бери илк бор очиқ муҳокама қилади
ЕИ ташқи ишлар вазирлари 27–28 май кунлари Россия билан эҳтимолий музокаралар мавзуларини муҳокама қилади. Москва ва Брюссель ўртасидаги сиёсий мулоқот 2022... 12.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Европа Иттифоқи Россия билан эҳтимолий музокаралар мавзуларини муҳокама қилади. Бу ҳақда Европа дипломатияси раҳбари Кая Каллас маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.Калласга кўра, ЕИ ташқи ишлар вазирлари 27–28 май кунлари бўлиб ўтадиган учрашувда Россия билан эҳтимолий мулоқотда қандай мавзулар кўтарилиши мумкинлигини келишиб олади.Мазкур муҳокамалар Украина можароси фонида ўтказилиши кутилмоқда. Россия ва Европа Иттифоқи ўртасидаги сиёсий мулоқот 2022 йилдан кейин деярли тўхтаб қолган эди.РИА Новости аввалроқ Кремль Россия президенти Владимир Путин Европа давлатлари билан музокараларга тайёрлигини, бироқ Москва бундай алоқаларни биринчи бўлиб бошламаслигини билдирганини ёзган.Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, Россия Европа билан мулоқотни давом эттиришга тайёр, аммо бу борада ташаббусни Брюссель кўрсатиши керак.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Германия собиқ канцлери Герхард Шрёдерни Россия ва Европа ўртасидаги эҳтимолий мулоқот учун ўзига маъқул музокарачи деб атаган эди.Шу тариқа, Европа Иттифоқи Россия билан тўғридан-тўғри мулоқот имкониятини муҳокама қилишга тайёрланмоқда. Бироқ ҳозирча гап музокараларни бошлаш ҳақида эмас, балки аввал ЕИнинг умумий позициясини шакллантириш ҳақида бормоқда.
