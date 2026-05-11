Ўзбекистонда мўғул қўйлари сони 1 миллионтага етказилиши мумкин
Тошкентда Ўзбекистон ва Мўғулистон компаниялари иштирокида бизнес-форум ўтди. Томонлар агросектор, саноат кооперацияси, логистика ва геология бўйича лойиҳаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. 2029 йилгача Ўзбекистонда мўғул қўйлари сонини 1 миллионтага етказиш, Мўғулистонда эса Ўзбекистон суғориш тизимларини жорий этиш режалаштирилмоқда.Бу масалалар Тошкентда Ўзбекистон ва Мўғулистоннинг 70 дан ортиқ компаниялари иштирокида ўтган бизнес-форумда муҳокама қилинди.Тадбирда делегацияларга Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Қосимов, Мўғулистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Дадандху Батбаатар ҳамда Мўғулистон парламенти депутати Сухбаатар Эрденебат раҳбарлик қилди.Томонлар жорий йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистоннинг Мўғулистонга экспорти 15,6 фоизга ошганини қайд этди. Шунингдек, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 100 млн долларга етказиш мақсади белгиланди.Форумда Мўғулистон жуни ва кашмирини Ўзбекистонда қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотларни экспорт қилиш бўйича саноат кооперациясига алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, Ўзбекистон – Қирғизистон – Хитой – Мўғулистон коридори бўйлаб юк ташувларини йўлга қўйиш масаласи муҳокама қилинди.Геология соҳасида Ўзбекистоннинг тегишли вазирлиги Улан-Батордаги ваколатхонаси орқали конларни ўзлаштириш бўйича амалий ишларни бошлагани маълум қилинди.Бизнес-форум якунида янги инвестиция лойиҳалари шакллантирилди ва қўшма ташаббусларни доимий қўллаб-қувватлаш механизмини яратишга келишилди.
Тошкентдаги Ўзбекистон–Мўғулистон бизнес-форумида 2029 йилгача республикада мўғул қўйлари сонини 1 миллионтага етказиш режаси муҳокама қилинди.
