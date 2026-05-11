Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260511/uzbekistan-mongolia-qoylar-million-etkazilish-57495269.html
Ўзбекистонда мўғул қўйлари сони 1 миллионтага етказилиши мумкин
Ўзбекистонда мўғул қўйлари сони 1 миллионтага етказилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Ўзбекистон ва Мўғулистон компаниялари иштирокида бизнес-форум ўтди. Томонлар агросектор, саноат кооперацияси, логистика ва геология бўйича лойиҳаларни муҳокама қилди.
2026-05-11T16:32+0500
2026-05-11T16:32+0500
ўзбекистон
мўғулистон
форум
бизнес
қишлоқ хўжалиги
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0b/57493943_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_343956bb16a662a2643334a22f7372d6.jpg
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. 2029 йилгача Ўзбекистонда мўғул қўйлари сонини 1 миллионтага етказиш, Мўғулистонда эса Ўзбекистон суғориш тизимларини жорий этиш режалаштирилмоқда.Бу масалалар Тошкентда Ўзбекистон ва Мўғулистоннинг 70 дан ортиқ компаниялари иштирокида ўтган бизнес-форумда муҳокама қилинди.Тадбирда делегацияларга Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Қосимов, Мўғулистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Дадандху Батбаатар ҳамда Мўғулистон парламенти депутати Сухбаатар Эрденебат раҳбарлик қилди.Томонлар жорий йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистоннинг Мўғулистонга экспорти 15,6 фоизга ошганини қайд этди. Шунингдек, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 100 млн долларга етказиш мақсади белгиланди.Форумда Мўғулистон жуни ва кашмирини Ўзбекистонда қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотларни экспорт қилиш бўйича саноат кооперациясига алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, Ўзбекистон – Қирғизистон – Хитой – Мўғулистон коридори бўйлаб юк ташувларини йўлга қўйиш масаласи муҳокама қилинди.Геология соҳасида Ўзбекистоннинг тегишли вазирлиги Улан-Батордаги ваколатхонаси орқали конларни ўзлаштириш бўйича амалий ишларни бошлагани маълум қилинди.Бизнес-форум якунида янги инвестиция лойиҳалари шакллантирилди ва қўшма ташаббусларни доимий қўллаб-қувватлаш механизмини яратишга келишилди.
https://sputniknews.uz/20260305/uogc-mongolia-uran-qidiruv-ishlar-56112800.html
ўзбекистон
мўғулистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0b/57493943_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_d95e0cfd564e43dc72ad8f46a971e3bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, мўғулистон, форум, бизнес, қишлоқ хўжалиги, савдо
ўзбекистон, мўғулистон, форум, бизнес, қишлоқ хўжалиги, савдо

Ўзбекистонда мўғул қўйлари сони 1 миллионтага етказилиши мумкин

16:32 11.05.2026
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Ташкенте прошел узбекско-монгольский бизнес-форум
В Ташкенте прошел узбекско-монгольский бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2026
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги Ўзбекистон–Мўғулистон бизнес-форумида 2029 йилгача республикада мўғул қўйлари сонини 1 миллионтага етказиш режаси муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. 2029 йилгача Ўзбекистонда мўғул қўйлари сонини 1 миллионтага етказиш, Мўғулистонда эса Ўзбекистон суғориш тизимларини жорий этиш режалаштирилмоқда.
Бу масалалар Тошкентда Ўзбекистон ва Мўғулистоннинг 70 дан ортиқ компаниялари иштирокида ўтган бизнес-форумда муҳокама қилинди.
Тадбирда делегацияларга Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Қосимов, Мўғулистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Дадандху Батбаатар ҳамда Мўғулистон парламенти депутати Сухбаатар Эрденебат раҳбарлик қилди.
Томонлар жорий йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистоннинг Мўғулистонга экспорти 15,6 фоизга ошганини қайд этди. Шунингдек, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 100 млн долларга етказиш мақсади белгиланди.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Ташкенте прошел узбекско-монгольский бизнес-форум
В Ташкенте прошел узбекско-монгольский бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2026
В Ташкенте прошел узбекско-монгольский бизнес-форум
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Форумда Мўғулистон жуни ва кашмирини Ўзбекистонда қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотларни экспорт қилиш бўйича саноат кооперациясига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, Ўзбекистон – Қирғизистон – Хитой – Мўғулистон коридори бўйлаб юк ташувларини йўлга қўйиш масаласи муҳокама қилинди.
Геология соҳасида Ўзбекистоннинг тегишли вазирлиги Улан-Батордаги ваколатхонаси орқали конларни ўзлаштириш бўйича амалий ишларни бошлагани маълум қилинди.
Бизнес-форум якунида янги инвестиция лойиҳалари шакллантирилди ва қўшма ташаббусларни доимий қўллаб-қувватлаш механизмини яратишга келишилди.
Вывоз уранового грунта погрузочно-доставочной машиной ПД-2Э на руднике Глубокий - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.03.2026
Ўзбекистон компанияси Мўғулистонда уран қидирув ишларини бошлаши мумкин
5 Март, 11:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0