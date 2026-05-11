Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260511/putin-zelenskyy-muzokaralar-format-muhokama-57495117.html
АҚШда Путин ва Зеленский ўртасидаги эҳтимолий музокаралар формати муҳокама қилинди
АҚШда Путин ва Зеленский ўртасидаги эҳтимолий музокаралар формати муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленскийга кўра, Украина делегацияси АҚШда Трамп вакиллари билан раҳбарлар даражасидаги эҳтимолий музокаралар форматини муҳокама қилган.
2026-05-11T17:31+0500
2026-05-11T17:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
украина
россия
музокаралар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0b/57494948_0:99:1883:1158_1920x0_80_0_0_6b406b61932c3573d46442bf79a70b8a.jpg
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Владимир Зеленский Украина делегацияси АҚШда можарони якунлаш бўйича раҳбарлар даражасидаги эҳтимолий учрашувлар ва музокаралар форматини муҳокама қилганини маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров АҚШда президент Дональд Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнер билан учрашган.РИА Новости аввалроқ Умеров АҚШда Уиткофф ва Кушнер билан музокара ўтказганини хабар қилган эди. Унда Россия ва Украина ўртасида асирлар алмашинуви ҳамда музокаралар жараёнини фаоллаштириш масалалари муҳокама қилинган.Шу билан бирга, Россия томони музокаралар бўйича ўз шартларини билдирмоқда. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг айтишича, Киев Донбассдан қўшинларини олиб чиқмас экан, украин инқирозини ҳал қилиш жараёни олдинга силжимайди.
https://sputniknews.uz/20260510/ukraine-mojaro-yakun-57483647.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0b/57494948_106:0:1779:1255_1920x0_80_0_0_993f19ac9d57e9fba87affb6e4b25af2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, украина, россия, музокаралар
дунё янгиликлари, украина, россия, музокаралар

АҚШда Путин ва Зеленский ўртасидаги эҳтимолий музокаралар формати муҳокама қилинди

17:31 11.05.2026
© REUTERS / Cecile MantovaniСекретарь Совбеза и обороны Украины Рустем Умеров (архивное фото)
Секретарь Совбеза и обороны Украины Рустем Умеров (архивное фото) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Cecile Mantovani
Oбуна бўлиш
Украина делегацияси АҚШда Трамп вакиллари билан можарони якунлаш бўйича раҳбарлар даражасидаги эҳтимолий музокаралар форматини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Владимир Зеленский Украина делегацияси АҚШда можарони якунлаш бўйича раҳбарлар даражасидаги эҳтимолий учрашувлар ва музокаралар форматини муҳокама қилганини маълум қилди.
“Америкада биз можарони якунлаш учун раҳбарлар даражасидаги учрашувлар ва музокараларнинг мумкин бўлган форматларини муҳокама қилдик”, — деган Зеленский.
Унинг сўзларига кўра, Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров АҚШда президент Дональд Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнер билан учрашган.
РИА Новости аввалроқ Умеров АҚШда Уиткофф ва Кушнер билан музокара ўтказганини хабар қилган эди. Унда Россия ва Украина ўртасида асирлар алмашинуви ҳамда музокаралар жараёнини фаоллаштириш масалалари муҳокама қилинган.
Шу билан бирга, Россия томони музокаралар бўйича ўз шартларини билдирмоқда. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг айтишича, Киев Донбассдан қўшинларини олиб чиқмас экан, украин инқирозини ҳал қилиш жараёни олдинга силжимайди.
“Украина бу қадамни қўймагунча, яна бир неча, ҳатто ўнлаб музокара раундларини ўтказиш мумкин. Аммо биз барибир бир жойда қолаверамиз. Гап шунда”, — деган Ушаков.
Московский Кремль архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Украинадаги можаро якунланиш томон бораётганини айтди
Кеча, 15:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0