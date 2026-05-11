АҚШда Путин ва Зеленский ўртасидаги эҳтимолий музокаралар формати муҳокама қилинди
Зеленскийга кўра, Украина делегацияси АҚШда Трамп вакиллари билан раҳбарлар даражасидаги эҳтимолий музокаралар форматини муҳокама қилган.
2026-05-11T17:31+0500
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik.
Владимир Зеленский Украина делегацияси АҚШда можарони якунлаш бўйича раҳбарлар даражасидаги эҳтимолий учрашувлар ва музокаралар форматини муҳокама қилганини маълум қилди
“Америкада биз можарони якунлаш учун раҳбарлар даражасидаги учрашувлар ва музокараларнинг мумкин бўлган форматларини муҳокама қилдик”, — деган Зеленский.
Унинг сўзларига кўра, Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров АҚШда президент Дональд Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнер билан учрашган.
РИА Новости аввалроқ Умеров АҚШда Уиткофф ва Кушнер билан музокара ўтказганини хабар қилган эди
. Унда Россия ва Украина ўртасида асирлар алмашинуви ҳамда музокаралар жараёнини фаоллаштириш масалалари муҳокама қилинган.
Шу билан бирга, Россия томони музокаралар бўйича ўз шартларини билдирмоқда. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг айтишича, Киев Донбассдан қўшинларини олиб чиқмас экан, украин инқирозини ҳал қилиш жараёни олдинга силжимайди.
“Украина бу қадамни қўймагунча, яна бир неча, ҳатто ўнлаб музокара раундларини ўтказиш мумкин. Аммо биз барибир бир жойда қолаверамиз. Гап шунда”, — деган Ушаков.