Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Пашинян Арманистон ЕОИИдан чиқишни муҳокама қилмаётганини айтди
Никол Пашинянга кўра, ҳозир Арманистон олдида ЕОИИ ёки Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиш масаласи турмаган. У Астанадаги саммитга бормаслигини ҳам тушунтирди.
2026-05-11T19:15+0500
19:15 11.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости / Медиабанкка ўтишПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Арманистон бош вазири Никол Пашинян ҳозир Ереван олдида ЕОИИ ёки Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиш масаласи кун тартибида турмаганини айтди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Арманистон бош вазири Никол Пашинян ҳозир мамлакат олдида Евроосиё иқтисодий иттифоқи ёки Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиш масаласи кун тартибида турмаганини билдирди, деб хабар берди РИА Новости.
“Биз ЕОИИдан тўсатдан чиқмаймиз. Агар ёки қачон чиқадиган бўлсак, буни режали, кутилмаган ҳаракатларсиз амалга оширамиз”, — деган Пашинян журналистлар билан суҳбатда.
Унинг сўзларига кўра, ҳозир Арманистон олдида ЕОИИ ёки Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиш масаласи кун тартибида турмаган. Пашинян бундай масала юзага келса, у белгиланган тартибда муҳокама қилинишини айтган.
Арманистон бош вазири ЕОИИдан чиқиш масаласи бўйича референдум ўтказишга ҳозирча зарурат йўқлигини ҳам таъкидлади. У Ереван ўз ташқи иқтисодий сиёсатида кескин ва кутилмаган қарорлар қабул қилмаслигини қайд этган.
Пашинян шунингдек, 28 май куни Астанада бўлиб ўтадиган ЕОИИ саммитида иштирок этмаслигини маълум қилди. У буни Арманистондаги сайловолди кампанияси билан изоҳлаган.
Унинг айтишича, у 1 апрель куни Москвага ташрифи чоғида Россия президенти Владимир Путинни ушбу тадбирларда иштирок эта олмаслиги ҳақида олдиндан хабардор қилган. Кейинроқ бу ҳақда Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаевга ҳам маълум қилган. Арманистонни саммитда вице-премьер Мгер Григорян вакиллик қилади.
