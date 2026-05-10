Ўзбекистонлик талаба Малайзия Бош вазири мусобақасида ғолиб бўлди
Тошкент давлат шарқшунослик университети талабаси Мадинабону Абдуллаева 21 давлатдан 174 нафар иштирокчи қатнашган халқаро малай тили танловида ғолиб бўлди.
2026-05-10T11:46+0500
11:46 10.05.2026 (янгиланди: 11:50 10.05.2026)
Тошкент давлат шарқшунослик университети талабаси Мадинабону Абдуллаева 21 давлат вакиллари қатнашган танловда биринчи ўринни олди.
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik.
Тошкент давлат шарқшунослик университети талабаси Мадинабону Абдуллаева Халқаро малай тили бўйича Малайзия Бош вазири мусобақасида ғолиб бўлди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
Жорий йилги танловда 21 давлатдан 174 нафар иштирокчи қатнашди. Саралаш босқичларидан сўнг 50 нафар иштирокчи финалга чиқди.
Ҳал қилувчи беллашув натижаларига кўра, Мадинабону барча рақибларини ортда қолдириб, биринчи ўринни эгаллади. Иккинчи ва учинчи ўринлар Россия ва Хитой вакилларига насиб этди.
Куала-Лумпурдаги тақдирлаш маросимида унга турнир кубоги, 10 минг малайзия ринггити (қарийб 2,5 минг доллар) миқдорида пул мукофоти ва халқаро сертификат топширилди.
Мадинабону Абдуллаеванинг ғалабаси Ўзбекистон вакилларининг ушбу халқаро танловда тўртинчи бор биринчи ўринни қўлга киритиши сифатида қайд этилди.