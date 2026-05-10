Ўзбекистон госпиталларида 1 миллиондан ортиқ қизил армия жангчиси даволанган
Тарихчи Замира Ишанходжаеванинг сўзларига кўра, Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистонда 120 дан ортиқ госпиталь очилган ва уларда 1 млн дан зиёд жангчи даволанган.
2026-05-10T16:13+0500
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон госпиталларида 1 миллиондан ортиқ ярадор ва бемор қизил армия жангчилари даволанган. Бу ҳақда тарих фанлари доктори, Ўзбекистон Миллий университети профессори Замира Ишанходжаева ТАССга берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, уруш йилларида Ўзбекистон ССР фронт ҳудудларидан эвакуация қилинган госпиталларни жойлаштириш марказларидан бирига айланган.Профессор республикада 120 дан ортиқ госпиталь очилганини таъкидлади. Хусусан, Тошкентда 30 га яқин, Самарқандда 15 та, Бухорода эса 10 га яқин госпиталь фаолият юритган.Госпиталлар кўпинча қайта жиҳозланган мактаблар, олий ўқув юртлари, меҳмонхоналар ва маъмурий биноларда жойлаштирилган.Тарихчининг таъкидлашича, ўзбекистонликлар госпиталларни фаол қўллаб-қувватлаган. Аҳоли даволаш муассасалари учун маблағ йиғган, ярадорларни озиқ-овқат ва кийим-кечак билан таъминлаган.Кўплаб оилалар соғайиб кетаётган жангчиларга ғамхўрлик қилишни ҳам ўз зиммасига олган. Улар ўз уйларида жангчиларнинг тикланиши учун шароит яратган.Ишанходжаеванинг сўзларига кўра, бу Ўзбекистоннинг Улуғ Ватан уруши йилларидаги умумий Ғалабага қўшган муҳим ҳиссаларидан бири бўлган.
16:13 10.05.2026 (янгиланди: 16:15 10.05.2026)
Уруш йилларида Ўзбекистондаги госпиталларда 1 миллиондан ортиқ ярадор ва бемор қизил армия жангчилари даволангани маълум қилинди.
