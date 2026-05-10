https://sputniknews.uz/20260510/mirziyoeva-venezia-axunov-korgazma-57482778.html
Саида Мирзиёева Венецияда Вячеслав Ахунов кўргазмасида бўлди
Саида Мирзиёева Венецияда Вячеслав Ахунов кўргазмасида бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Саида Мирзиёева 61-Венеция биенналеси доирасида Palazzo Franchettiда ташкил этилган Вячеслав Ахуновнинг “Ақл воситалари” кўргазмаси билан танишди.
2026-05-10T14:05+0500
2026-05-10T14:05+0500
2026-05-10T14:09+0500
кўргазма
тошкент
санъат
саида мирзиёева
италия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57482932_0:298:1024:874_1920x0_80_0_0_a91f35dc0d70a95e3e6ba2406be64e7e.jpg
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Саида Мирзиёева 61-Венеция биенналеси доирасида тақдим этилган таниқли ўзбекистонлик рассом Вячеслав Ахуновнинг “Ақл воситалари” кўргазмасини кўздан кечирди. Бу ҳақда Президент Администрацияси раҳбари ўзининг Telegram каналида маълум қилди.Кўргазма Венециядаги Palazzo Franchetti саройида ташкил этилган. Лойиҳа рассомнинг деярли ярим асрлик ижодий фаолиятини қамраб олади ва 1970 йилларда яратилган, аммо илгари кенг намойиш этилмаган асарларни ҳам ўз ичига олади.Лойиҳа куратори — CCA Tashkent бош куратори ва бадиий директори Сара Раза. Марказ маълумотида кўргазма Ахунов ижодини хотира, такрор ва маънавий изланиш мавзулари орқали ёритиши, шу билан бирга Марказий Осиёнинг замонавий санъат тарихига қўшган ҳиссасини кўрсатиши таъкидланган.Вячеслав Ахунов Марказий Осиё концептуал санъатининг асосий намояндаларидан бири ҳисобланади. У Тошкентда яшаб ижод қилади ва бир неча ўн йиллар давомида халқаро кўргазмаларда иштирок этиб келган. Кўргазма доирасида рассом ўз шахсий кутубхонасини CCA Tashkentга топшириши режалаштирилган.61-Венеция биенналеси бу йил “In Minor Keys” — “Минор оҳангларда” мавзуси остида ўтказилмоқда. Халқаро санъат кўргазмаси 2026 йил 9 майдан 22 ноябргача Венециядаги Giardini, Arsenale ва шаҳарнинг бошқа ҳудудларида давом этади.
https://sputniknews.uz/20260423/tgtu-talabalari-namoyishi-dizayn-texnologiya-va-ananalar-uygunligi-57093683.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57482932_0:306:1024:1074_1920x0_80_0_0_46831323bcee4785da0a782aef032c09.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кўргазма, тошкент, санъат, саида мирзиёева, италия
кўргазма, тошкент, санъат, саида мирзиёева, италия
Саида Мирзиёева Венецияда Вячеслав Ахунов кўргазмасида бўлди
14:05 10.05.2026 (янгиланди: 14:09 10.05.2026)
Саида Мирзиёева Венеция биенналеси доирасида Вячеслав Ахуновнинг ярим асрлик ижодини қамраб олган кўргазмаси билан танишди.
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Саида Мирзиёева 61-Венеция биенналеси доирасида тақдим этилган таниқли ўзбекистонлик рассом Вячеслав Ахуновнинг “Ақл воситалари” кўргазмасини кўздан кечирди. Бу ҳақда Президент Администрацияси раҳбари ўзининг Telegram каналида маълум қилди.
Кўргазма Венециядаги Palazzo Franchetti саройида ташкил этилган. Лойиҳа рассомнинг деярли ярим асрлик ижодий фаолиятини қамраб олади ва 1970 йилларда яратилган, аммо илгари кенг намойиш этилмаган асарларни ҳам ўз ичига олади.
Тошкент замонавий санъат маркази — CCA Tashkent маълумотига кўра, “Instruments of the Mind” 61-Венеция биенналесининг расмий параллель лойиҳаси сифатида тақдим этилмоқда. Экспозициядан рассомнинг рангтасвир, графика, видео ва инсталляция жанридаги ишлари ўрин олган.
Лойиҳа куратори — CCA Tashkent бош куратори ва бадиий директори Сара Раза. Марказ маълумотида кўргазма Ахунов ижодини хотира, такрор ва маънавий изланиш мавзулари орқали ёритиши, шу билан бирга Марказий Осиёнинг замонавий санъат тарихига қўшган ҳиссасини кўрсатиши таъкидланган.
Вячеслав Ахунов Марказий Осиё концептуал санъатининг асосий намояндаларидан бири ҳисобланади. У Тошкентда яшаб ижод қилади ва бир неча ўн йиллар давомида халқаро кўргазмаларда иштирок этиб келган. Кўргазма доирасида рассом ўз шахсий кутубхонасини CCA Tashkentга топшириши режалаштирилган.
“Бу Ўзбекистоннинг бадиий салоҳияти халқаро аудитория билан замонавий санъат тилида мулоқот қилаётганининг ва кўплаб қалбларда акс садо бераётганининг яна бир ёрқин намунасидир”, — деб ёзди Саида Мирзиёева.
61-Венеция биенналеси бу йил “In Minor Keys” — “Минор оҳангларда” мавзуси остида ўтказилмоқда. Халқаро санъат кўргазмаси 2026 йил 9 майдан 22 ноябргача Венециядаги Giardini, Arsenale ва шаҳарнинг бошқа ҳудудларида давом этади.