Тошкентда дизайн, технология ва миллий анъаналар уйғунлиги акс этган кўргазма очилди
13:01 23.04.2026 (янгиланди: 13:03 23.04.2026)
Тошкентдаги Халқаро карвонсарой маданиятида Тошкент давлат техника университети томонидан ташкил этилган “Ижод ва технологиялар чорраҳасида” кўргазмаси очилди. Унда 30 та илғор лойиҳа тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Халқаро карвонсарой маданияти катта кўргазмалар залида “Ижод ва технологиялар чорраҳасида” номли кўргазманинг тантанали очилиши бўлиб ўтди. Ушбу тадбир Тошкент давлат техника университети саноат дизайни кафедраси томонидан “Маҳалла ва бутун жамият тараққиёти йили”га бағишланган Халқаро тасвирий ва амалий санъат фестивали доирасида ташкил этилди.
Бугунги кунда саноат дизайни фақат шакл ёки функция эмас. У муҳандислик тафаккури ва бадиий дунёқараш уйғунлигидир. Намойиш этилган экспозиция ушбу жараённи яққол кўрсатади: илк эскизлардан тортиб, юқори аниқликдаги 3D моделлар ва серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланган тайёр прототипларгача.
Кўргазманинг алоҳида аҳамияти 1991 йилда ташкил этилган ва мамлакатдаги илк ихтисослашган марказ ҳисобланган саноат дизайни кафедраси фаолияти билан боғлиқ. Ушбу кафедра йиллар давомида халқаро стандартлар даражасида ишлай оладиган дизайнерлар жамоасини шакллантириб, Ўзбекистон замонавий индустриясининг визуал муҳитини ривожлантириб келмоқда.
“Замонавий саноат дизайни — бу технология инсон билан мулоқот қиладиган тил, маданият эса келажак шаклини топадиган майдон”.
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
4/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
5/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
6/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
7/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
8/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
9/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
10/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
11/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозицияда талабалар, битирувчилар ва ўқитувчиларнинг 30 та энг яхши лойиҳаси жамланган. Улар орасида смарт қурилмалар концепциялари, заргарлик коллекциялари, транспорт ечимлари ва қишлоқ хўжалиги учун ишланмалар мавжуд. Ҳар бир иш эргономика, замонавий материаллар ва лойиҳалаш технологияларини чуқур англашни намоён этади.
Айниқса, миллий анъаналар ва глобал тенденцияларнинг уйғунлиги диққатга сазовор. Ўзбек нақшлари ва маданий кодлар минималистик ва технологик шаклларда қайта талқин қилиниб, барқарор ривожланиш ва инновацион ёндашув ғоясини акс эттиради.
Кўргазма 2026 йил 26 апрелга қадар давом этади.