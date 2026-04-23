Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260423/tgtu-talabalari-namoyishi-dizayn-texnologiya-va-ananalar-uygunligi-57093683.html
Тошкентда дизайн, технология ва миллий анъаналар уйғунлиги акс этган кўргазма очилди
Тошкентда дизайн, технология ва миллий анъаналар уйғунлиги акс этган кўргазма очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Халқаро карвонсарой маданиятида Тошкент давлат техника университети томонидан ташкил этилган "Ижод ва технологиялар чорраҳасида" кўргазмаси очилди... 23.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-23T13:01+0500
2026-04-23T13:03+0500
кўргазма
фото
тошкент
талабалар
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/17/57098216_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_89cae33f1c83ca5d0468d66b22e42f7f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/17/57098216_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6db0af2d7f13cbf9af0c004cf1847495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:01 23.04.2026 (янгиланди: 13:03 23.04.2026)
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги Халқаро карвонсарой маданиятида Тошкент давлат техника университети томонидан ташкил этилган “Ижод ва технологиялар чорраҳасида” кўргазмаси очилди. Унда 30 та илғор лойиҳа тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Халқаро карвонсарой маданияти катта кўргазмалар залида “Ижод ва технологиялар чорраҳасида” номли кўргазманинг тантанали очилиши бўлиб ўтди. Ушбу тадбир Тошкент давлат техника университети саноат дизайни кафедраси томонидан “Маҳалла ва бутун жамият тараққиёти йили”га бағишланган Халқаро тасвирий ва амалий санъат фестивали доирасида ташкил этилди.
Бугунги кунда саноат дизайни фақат шакл ёки функция эмас. У муҳандислик тафаккури ва бадиий дунёқараш уйғунлигидир. Намойиш этилган экспозиция ушбу жараённи яққол кўрсатади: илк эскизлардан тортиб, юқори аниқликдаги 3D моделлар ва серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланган тайёр прототипларгача.
Кўргазманинг алоҳида аҳамияти 1991 йилда ташкил этилган ва мамлакатдаги илк ихтисослашган марказ ҳисобланган саноат дизайни кафедраси фаолияти билан боғлиқ. Ушбу кафедра йиллар давомида халқаро стандартлар даражасида ишлай оладиган дизайнерлар жамоасини шакллантириб, Ўзбекистон замонавий индустриясининг визуал муҳитини ривожлантириб келмоқда.

“Замонавий саноат дизайни — бу технология инсон билан мулоқот қиладиган тил, маданият эса келажак шаклини топадиган майдон”.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
1/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
2/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
3/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
4/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
5/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
6/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
7/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
8/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
9/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Ўзбекистон
11/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозицияда талабалар, битирувчилар ва ўқитувчиларнинг 30 та энг яхши лойиҳаси жамланган. Улар орасида смарт қурилмалар концепциялари, заргарлик коллекциялари, транспорт ечимлари ва қишлоқ хўжалиги учун ишланмалар мавжуд. Ҳар бир иш эргономика, замонавий материаллар ва лойиҳалаш технологияларини чуқур англашни намоён этади.
Айниқса, миллий анъаналар ва глобал тенденцияларнинг уйғунлиги диққатга сазовор. Ўзбек нақшлари ва маданий кодлар минималистик ва технологик шаклларда қайта талқин қилиниб, барқарор ривожланиш ва инновацион ёндашув ғоясини акс эттиради.
Кўргазма 2026 йил 26 апрелга қадар давом этади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0