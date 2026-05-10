Мирзиёевнинг Москвага амалий ташрифи якунланди
Шавкат Мирзиёев Москвада Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этди, Владимир Путин ва бошқа хорижий етакчилар билан суҳбатлар ўтказди.
2026-05-10T10:17+0500
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Москвага амалий ташрифи якунланди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.авлат раҳбари ташриф доирасида Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этди.Президент матбуот хизматига кўра, Мирзиёевнинг ушбу маросимдаги иштироки умумий Ғалабани таъминлашга ҳисса қўшган миллионлаб инсонлар хотирасига, жумладан, Ўзбекистон халқи фронтда ва фронт ортида кўрсатган жасорат, матонат ва фидойиликка ҳурмат ифодаси бўлди.Хусусан, Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан суҳбатлашди. Шунингдек, у Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Словакия бош вазири Роберт Фицо, Малайзия подшоҳи Султон Иброҳим ва Лаос президенти Тхонглун Сисулит билан ҳам мулоқот қилди.Матбуот хизмати таъкидлашича, президентнинг хорижий ташрифлари нафақат халқаро тадбирларда иштирок этиш, балки хорижий етакчилар билан икки томонлама кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш учун ҳам муҳим имконият ҳисобланади.Тадбирлар якунлангач, Ўзбекистон президенти Тошкентга жўнаб кетди. “Внуково” халқаро аэропортида давлат раҳбарини Россия расмийлари кузатиб қўйди.
