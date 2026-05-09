Шавкат Мирзиёев Москвада Ғалаба тадбирларида иштирок этди
16:18 09.05.2026 (янгиланди: 16:22 09.05.2026)
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Ғалабанинг 81-йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда бир неча давлат ва ҳукумат раҳбарлари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 9 май куни Москва шаҳрида Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этди.
Шавкат Мирзиёев Қизил майдонда Ғалаба парадини томоша қилди.
Парад якунланганидан сўнг Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путин ва бошқа етакчилар билан бирга Москвадаги Александр боғида жойлашган Номаълум аскар қабрига гул қўйди.
Ушбу ёдгорлик Ғалаба йўлида жон фидо қилган миллионлаб аскарлар, шу жумладан, Ўзбекистон фарзандлари хотирасига эҳтиром ифодаси бўлиб, Ватан ҳимоячиларининг матонати, қаҳрамонлиги ва фидойилиги рамзи ҳисобланади.
Маросим бир дақиқалик сукут, фахрий қоровул ва ҳарбий оркестрнинг тантанали юриши билан якунланди.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Ғалабанинг 81-йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда Беларусь президенти Александр Лукашенко, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Лаос президенти Тхонглун Сисулит, Малайзия подшоҳи Султон Иброҳим, Словакия ҳукумати раиси Роберт Фицо ва бошқа хорижий делегациялар раҳбарлари иштирок этишди.
Ўзбекистондан қарийиб икки миллион киши Иккинчи жаҳон урушида иштирок этган. Улардан 500 мингдан ортиғи қурбон бўлган, 158 мингдан зиёди бедарак йўқолган. 214 мингдан ўзбекистонлик аскар ва офицерлари жанговар орден ва медаллар билан тақдирланган, улардан 301 нафари — Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлган.
