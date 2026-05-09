Австрия пойтахтида Ғалаба кунига бағишланган хотира концерти бўлиб ўтди
Вена марказидаги Шварсенбергплатс майдонида Австрияни фашизмдан озод қилишда ҳалок бўлган совет аскарлари ҳайкали ёнида Ғалаба куни муносабати билан хотира концерти бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Вена марказидаги Шварценбергплатц майдонида Австрияни фашизмдан озод қилишда ҳалок бўлган совет аскарлари ҳайкали ёнида 9 май куни Ғалаба кунига бағишланган тантанали концерт ўтказилди.Тадбир Россиянинг Австриядаги элчихонаси ташаббуси билан ташкил этилди.Ушбу унутилмас кунда "Орфей" телерадиомарказининг Н.Н.Некрасов номидаги рус халқ чолғулари академик оркестрининг етакчи солистлари оркестр директори А.А.Степаненко раҳбарлигида Австрия пойтахти аҳолиси ва меҳмонлари олдида чиқиш қилди. Мусиқачилар ижросида уруш йилларининг машҳур асарлари янгради.Концерт Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тадбирлар дастурининг марказий воқеаларидан бири бўлди.
21:48 09.05.2026 (янгиланди: 09:58 12.05.2026)
