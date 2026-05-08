https://sputniknews.uz/20260508/ukraina-qurolli-kuchlari-tinchlik-sulhini-1365-marta-buzdi-57425832.html
Украина Қуролли Кучлари тинчлик сулҳини 1365 марта бузди
Украина Қуролли Кучлари тинчлик сулҳини 1365 марта бузди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Украина позицияларига ракета, артиллерия ва миномётларданжавоб зарбаси берди. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-08T15:24+0500
2026-05-08T15:24+0500
2026-05-08T17:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
ғалаба байрами
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38231154_0:0:1714:964_1920x0_80_0_0_cb8acd73f729956f013c3765a5b77560.jpg
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Киев Россия ташаббуси билан Ғалаба куни муносабати билан эълон қилинган тинчлик сулҳни 1365 марта бузди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Украина Қуролли Кучлари махсус операция зонасида артиллерия, ракета, миномёт ва танклардан фойдаланган ҳолда 887 та дрон ҳужумини амалга оширди. Улар шунингдек, Россия ҳудудларига зарба беришда давом этишди. Ҳаводан мудофаа кучлари 396 та ҳаво ҳужуми қуролини, жумладан, олтита ракетани йўқ қилди.Сулҳ 8 май жума куни кучга кирди ва 10 майгача давом этади. Мудофаа вазирлиги агар Украина ҳарбийлари Ғалаба куни байрамини нишонлашга халақит беришга уринса, Киев марказига ракета ҳужуми уюштириши ҳақида огоҳлантирди.
https://sputniknews.uz/20260508/galaba-kuni-sharafiga-elon-qilingan-tinchlik-boshlandi-57399003.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38231154_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_61b2d7a7fccbc3c9cd28f08bd5f71f4f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, ғалаба байрами
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, ғалаба байрами
Украина Қуролли Кучлари тинчлик сулҳини 1365 марта бузди
15:24 08.05.2026 (янгиланди: 17:20 08.05.2026)
Россия қўшинлари Украина позицияларига ракета, артиллерия ва миномётларданжавоб зарбаси берди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Киев Россия ташаббуси билан Ғалаба куни муносабати билан эълон қилинган тинчлик сулҳни 1365 марта бузди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Бунга жавобан Россия Қуролли Кучлари ёппасига ўт очиш реактив тизими, артиллерия ва миномётлардан Украинаннг ўқ отиш позицияларига жавоб зарбаларини берди. Улар шунингдек, қўмондонлик пунктлари ва учувчисиз учиш аппаратлари учириш майдончаларига зарба беришди", деб ёзди вазирлик.
Украина Қуролли Кучлари махсус операция зонасида артиллерия, ракета, миномёт ва танклардан фойдаланган ҳолда 887 та дрон ҳужумини амалга оширди. Улар шунингдек, Россия ҳудудларига зарба беришда давом этишди. Ҳаводан мудофаа кучлари 396 та ҳаво ҳужуми қуролини, жумладан, олтита ракетани йўқ қилди.
Сулҳ 8 май жума куни кучга кирди ва 10 майгача давом этади. Мудофаа вазирлиги агар Украина ҳарбийлари Ғалаба куни байрамини нишонлашга халақит беришга уринса, Киев марказига ракета ҳужуми уюштириши ҳақида огоҳлантирди.