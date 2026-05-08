https://sputniknews.uz/20260508/galaba-kuni-sharafiga-elon-qilingan-tinchlik-boshlandi-57399003.html
Ғалаба куни шарафига эълон қилинган тинчлик бошланди
Ғалаба куни шарафига эълон қилинган тинчлик бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари 10 майга қадар махсус операция ҳудуди ва Украинанинг ички қисмларига зарба беришни тўхтатади. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-08T09:04+0500
2026-05-08T09:04+0500
2026-05-08T09:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
ғалаба
ғалаба байрами
тинчлик
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57399103_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_efad91d81f922928972b8d948043a850.jpg
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин томонидан Совет халқининг Улуғ Ватан урушидаги ғалабаси шарафига эълон қилинган сулҳ бошланди.У 10 майгача амал қилади. Бу даврда қўшинлар Украина Қуролли Кучларининг жойлаштириладиган жойларига ёки Украина тубидаги ҳарбий-саноат комплекси объектларига зарба бермайдилар.Мудофаа вазирлиги Киевни ҳам шунга ўхшаш ҳаракатларга чақирди. Шунингдек, улар Украина Қуролли Кучлари сулҳни бузса ёки Россия ҳудудларидаги аҳоли пунктлари ва объектларга зарба беришга уринса, Қуролли Кучлар тегишли жавоб беришини огоҳлантирди.Бундан ташқари, вазирлик Владимир Зеленскийнинг парад пайтида Москвага дронлар билан ҳужум қилиш ҳақидаги таҳдидларини инобатга олди ва ҳарбийлар тантанали тадбирларни бузишга қаратилган ҳар қандай уринишга Киев марказига зарбалар билан жавоб беришини огоҳлантирди.Вазирлик шунингдек, Украина пойтахти аҳолиси ва хорижий дипломатик ваколатхоналар ходимларини шаҳарни зудлик билан тарк этишга чақирди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57399103_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_049897be963f3d9f389e901b54d5dbf3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, ғалаба, ғалаба байрами, тинчлик, қуролли кучлар
россия, украина, ғалаба, ғалаба байрами, тинчлик, қуролли кучлар
Ғалаба куни шарафига эълон қилинган тинчлик бошланди
09:04 08.05.2026 (янгиланди: 09:09 08.05.2026)
Россия Қуролли кучлари 10 майга қадар махсус операция ҳудуди ва Украинанинг ички қисмларига зарба беришни тўхтатади.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин томонидан Совет халқининг Улуғ Ватан урушидаги ғалабаси шарафига эълон қилинган сулҳ бошланди.
У 10 майгача амал қилади. Бу даврда қўшинлар Украина Қуролли Кучларининг жойлаштириладиган жойларига ёки Украина тубидаги ҳарбий-саноат комплекси объектларига зарба бермайдилар.
Мудофаа вазирлиги Киевни ҳам шунга ўхшаш ҳаракатларга чақирди. Шунингдек, улар Украина Қуролли Кучлари сулҳни бузса ёки Россия ҳудудларидаги аҳоли пунктлари ва объектларга зарба беришга уринса, Қуролли Кучлар тегишли жавоб беришини огоҳлантирди.
Бундан ташқари, вазирлик Владимир Зеленскийнинг парад пайтида Москвага дронлар билан ҳужум қилиш ҳақидаги таҳдидларини инобатга олди ва ҳарбийлар тантанали тадбирларни бузишга қаратилган ҳар қандай уринишга Киев марказига зарбалар билан жавоб беришини огоҳлантирди.
Вазирлик шунингдек, Украина пойтахти аҳолиси ва хорижий дипломатик ваколатхоналар ходимларини шаҳарни зудлик билан тарк этишга чақирди.