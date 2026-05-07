https://sputniknews.uz/20260507/uzbekistan-aes-ekologiya-ekspertiza-57384119.html
Ўзбекистонда АЭС лойиҳаси бўйича экологик экспертиза бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда АЭС қурилиши лойиҳаси бўйича давлат экологик экспертизаси учун эксперт гуруҳи тузилди. Мутахассислар лойиҳанинг атроф-муҳитга таъсири, сув, тупроқ, сейсмология ва табиатни муҳофаза қилиш чораларини баҳолайди.
2026-05-07T13:22+0500
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилиши лойиҳасининг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш материаллари бўйича давлат экологик экспертизасини ўтказиш учун эксперт гуруҳи ташкил этилди.Экология қўмитаси маълумотига кўра, гуруҳ лойиҳа материалларини холис ва ҳар томонлама кўриб чиқиш мақсадида тузилган. Ишлар экологик экспертиза ва атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш соҳасидаги қонунчилик асосида олиб борилмоқда.Мутахассислар АЭС лойиҳасининг атмосфера ҳавоси, сув ресурслари, тупроқ, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига таъсири, шунингдек, гидрогеологик ва сейсмологик жиҳатларини баҳолайди. Атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш, эҳтимолий салбий таъсирни камайтириш ва табиатни муҳофаза қилиш чоралари самарадорлигига ҳам эътибор қаратилади.Экспертлар Жиззах вилояти Фориш туманида жойлашган лойиҳалаштирилаётган АЭС майдонига бориб, ҳудуднинг табиий-иқлимий, гидрологик ва геоморфологик хусусиятларини ўрганди.Иш якуни лойиҳани кейинги босқичларда амалга оширишда инобатга олиниши лозим бўлган экологик талаб ва тавсияларни ўз ичига олган давлат экологик экспертизаси хулосаси тайёрланади.
Эксперт гуруҳи таркибига Ўзбекистон миллий экспертлари, шунингдек, Беларусь Табиий ресурслар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазирлиги ҳузуридаги Республика давлат экологик экспертизаси маркази мутахассислари киритилган.
Давлат экологик экспертизаси жараёнида жамоатчилик эшитувларида билдирилган таклиф ва мулоҳазалар ҳам кўриб чиқилади.
