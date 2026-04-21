Жиззахдаги АЭС қурилишида 25 минггача одам ишлайди — Иннопромда лойиҳа кўлами айтилди
Иннопромда Жиззах АЭСи қурилиши турли босқичларда 12 мингдан 25 минггача иш ўрни яратиши, икки турдаги шаҳарча барпо этилиши ва лойиҳа инфратузилма ҳамда саноатга туртки бериши айтилди.
2026-04-21T16:32+0500
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Жиззах вилоятида қурилаётган АЭСда турли босқичларда 12 мингдан 25 минггача одам ишлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Иннопром доирасидаги "Ўзбекистондаги АЭС лойиҳаси: кўлами ва саноат учун имкониятлар ойнаси" сессиясида “Атомстройэкспорт” вице-президенти, Ўзбекистонда АЭС қуриш лойиҳаси директори Павел Безруков маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Безруковнинг сўзларига кўра, лойиҳа доирасида икки турдаги шаҳарча барпо этилади. Бири — қурилиш майдони яқинидаги вахта шаҳарчаси, иккинчиси эса муҳандис-техник ходимлар ва уларнинг оилалари учун мўлжалланган йўлдош шаҳардир. Иккинчи шаҳарча 5–7 минг кишига мўлжалланган. Ушбу шаҳарчанинг бош режаси ишлаб чиқилган.Жиззах АЭСи қурилиши дирекцияси қурилиш бўйича директор ўринбосари Отабек Амановнинг айтишича, лойиҳа инфратузилмани ривожлантириш ва кадрлар тайёрлашга ҳам хизмат қилади.Шунингдек, у Жиззах вилояти ҳокимлиги атомчилар шаҳарчаси, коммуникациялар, темир йўл ва электр узатиш тармоқлари учун зарур ер участкаларини ажратишда фаол ёрдам бераётганини қайд этди.
https://sputniknews.uz/20260324/aes-beton-ishlar-boshlanish-56475332.html
жиззах аэси, аэс қурилиши, иннопром, павел безруков, отабек аманов, inter engineering, атомчилар шаҳарчаси, вахта шаҳарчаси, йўлдош шаҳар, ўзбекистон энергетикаси, инфратузилма, иш ўринлари
16:10 21.04.2026 (янгиланди: 16:32 21.04.2026)
