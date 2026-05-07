Эллик йилдан ошган уйларда квартираларни қайта қуришга чеклов киритилиши мумкин
Ўзбекистонда 50 йилдан ошган 15 мингдан зиёд кўп квартирали уйда реконструкция ва тоифани ўзгартиришни чеклаш таклиф этилди. Девор ва тўсиқ конструкцияларни бузганлик учун тўғридан-тўғри жарима қўлланиши мумкин.
2026-05-07T09:18+0500
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Ўзбекистонда эксплуатация муддати 50 йилдан ошган кўп квартирали уйларда реконструкция қилиш ва тоифани ўзгартиришни чеклаш таклиф этилди.Президент Шавкат Мирзиёев 6 май куни қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида бюрократияни қисқартириш ҳамда назорат самарадорлигини ошириш бўйича тақдимот билан танишди. Унда кўп квартирали уй-жой фондини бошқаришда назоратни кучайтириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.Қайд этилишича, кўп квартирали уйларда тўсиқ конструкцияларини ўзбошимчалик билан бузган шахсларга нисбатан маъмурий чораларни тезкор кўриш механизми етарли эмас. Бундай ҳолатлар 2023 йилда 563 тани ташкил этган бўлса, 2025 йилда 2 минг 484 тага етган.Шу сабабли қуйидагилар таклиф этилди:— 50 йилдан ошган кўп квартирали уйларда тоифани ўзгартиришни чеклаш;— бундай уйларда ўзбошимчалик билан реконструкция қилишни чеклаш;— тўсиқ конструкцияларни бузганлик учун Инспекцияга тўғридан-тўғри жарима қўллаш ваколатини бериш.Тақдимотда қурилиш соҳасида рухсат бериш ва лицензиялаш тартибини соддалаштириш ҳам таклиф этилди. Жумладан, қурилишни бошлаш учун талаб этиладиган айрим ҳужжатлар бекор қилиниб, бир қисми рақамли тизим орқали шакллантирилади. Лойиҳалашга рухсатнома ва архитектура-режалаштириш топшириғи ягона ҳужжатга бирлаштирилади. Лицензия расмийлаштириш муддати 14 иш кунидан 5 дақиқагача, давлат объектларини фойдаланишга қабул қилиш муддати эса 2 ойдан 15 кунгача қисқариши айтилмоқда.
09:18 07.05.2026 (янгиланди: 09:59 07.05.2026)
Янги таклифлар эски кўп қаватли уйларда квартираларни қайта қуриш, тоифани ўзгартириш ва тўсиқ конструкцияларни бузиш тартибига тегишли.
