Захарова: Украина Ғалаба куни тадбирларини бузишга уринса, жавоб муқаррар бўлади
Россия ТИВ Киевдаги дипломатик ваколатхоналар ходимлари ва фуқароларни олдиндан эвакуация қилишга чақирди. Захарова Киев Ғалаба куни тадбирларини бузишга уринса, жавоб зарбаси муқаррар бўлишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Россия ТИВ хорижий давлатларга Киевдаги дипломатик ваколатхоналар ходимлари ва фуқароларини олдиндан эвакуация қилиш бўйича мурожаат йўллаган.РИА Новости хабарига кўра, бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, огоҳлантириш 9 май — Ғалаба куни тадбирларини бузишга уриниш эҳтимоли билан боғлиқ. Москва бундай ҳолатда Киевга, жумладан, “қарор қабул қилиш марказлари”га жавоб зарбаси берилиши муқаррар.Захарова 7 май куни ўтказилган брифингда Владимир Зеленский эълон қилган 5–6 май кунлари ўт очишни тўхтатиш режимига ҳам муносабат билдирди. Унинг айтишича, Москвада Киевнинг келишувларга амал қилиши борасида “хомхаёл” бўлмаган.Аввалроқ Россия Мудофаа вазирлиги Владимир Путин қарорига мувофиқ, 8–9 май кунлари Ғалаба куни муносабати билан ўт очишни тўхтатиш эълон қилинганини билдирган эди. Москва Киев томонидан байрам тадбирларини бузишга уриниш бўлса, жавоб чоралари кўрилишини таъкидламоқда.Захарова брифингда Буюк Британиянинг Украинадаги можарога муносабатини ҳам танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, Лондон тинчликдан манфаатдор эмас ва Киевга музокаралар орқали можародан чиқиш имкониятини қолдирмаяпти.Россия томони эса Украина бўйича музокаралардан бош тортмаганини билдирмоқда. Захарова 6 май куни Россия натижа берадиган музокараларга очиқ эканини айтган эди.
