Россия Ғалаба байрами муносабати билан 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди
Россия Мудофаа вазирлиги 8–9 май кунлари сулҳ эълон қилинганини маълум қилди. Украина эса 6 майдан ўт очишни тўхтатиш режимига амал қилишга тайёрлигини билдирди.
2026-05-05T10:07+0500
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Россия 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, қарор Россия президенти Владимир Путин томонидан Совет халқининг Улуғ Ватан урушидаги ғалабасини нишонлаш муносабати билан қабул қилинган. Москва Украина томони ҳам бу ташаббусга қўшилишига умид билдирган.Кейинроқ Владимир Зеленский Украина 6 майга ўтар кечаси ярим тунда ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини билдирди. Унинг айтишича, Киев ҳозирча сулҳ параметрлари бўйича расмий мурожаат олмаган ва вазиятга мос равишда ҳаракат қилади.Бундан аввал ҳам қисқа муддатли сулҳ ташаббуслари бўлган. 2025 йилда Россия Ғалаба куни муносабати билан 8–10 май кунлари 72 соатлик сулҳ эълон қилган. 2026 йилда эса Пасха муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 12 апрель куни охиригача вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими эълон қилинган.
10:02 05.05.2026 (янгиланди: 10:07 05.05.2026)
