Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260505/russia-ukraine-sulh-elon-57327038.html
Россия Ғалаба байрами муносабати билан 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди
Россия Ғалаба байрами муносабати билан 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги 8–9 май кунлари сулҳ эълон қилинганини маълум қилди. Украина эса 6 майдан ўт очишни тўхтатиш режимига амал қилишга тайёрлигини билдирди.
2026-05-05T10:02+0500
2026-05-05T10:07+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
украина
россия мудофаа вазирлиги
ғалаба байрами
россия
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52154832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bddf5891884c19a83632d665d6797a4.jpg
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Россия 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, қарор Россия президенти Владимир Путин томонидан Совет халқининг Улуғ Ватан урушидаги ғалабасини нишонлаш муносабати билан қабул қилинган. Москва Украина томони ҳам бу ташаббусга қўшилишига умид билдирган.Кейинроқ Владимир Зеленский Украина 6 майга ўтар кечаси ярим тунда ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини билдирди. Унинг айтишича, Киев ҳозирча сулҳ параметрлари бўйича расмий мурожаат олмаган ва вазиятга мос равишда ҳаракат қилади.Бундан аввал ҳам қисқа муддатли сулҳ ташаббуслари бўлган. 2025 йилда Россия Ғалаба куни муносабати билан 8–10 май кунлари 72 соатлик сулҳ эълон қилган. 2026 йилда эса Пасха муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 12 апрель куни охиригача вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими эълон қилинган.
https://sputniknews.uz/20260410/putin-pasxa-sulh-56812234.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52154832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17c5ce53df2934787f774f43e6622cdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, ғалаба байрами, россия, владимир путин
дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, ғалаба байрами, россия, владимир путин

Россия Ғалаба байрами муносабати билан 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди

10:02 05.05.2026 (янгиланди: 10:07 05.05.2026)
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди. Украина эса 6 майдан ўт очишни тўхтатиш режимига амал қилишга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Россия 8-9 май кунлари сулҳ эълон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик хабарига кўра, қарор Россия президенти Владимир Путин томонидан Совет халқининг Улуғ Ватан урушидаги ғалабасини нишонлаш муносабати билан қабул қилинган. Москва Украина томони ҳам бу ташаббусга қўшилишига умид билдирган.
Кейинроқ Владимир Зеленский Украина 6 майга ўтар кечаси ярим тунда ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини билдирди. Унинг айтишича, Киев ҳозирча сулҳ параметрлари бўйича расмий мурожаат олмаган ва вазиятга мос равишда ҳаракат қилади.
Бундан аввал ҳам қисқа муддатли сулҳ ташаббуслари бўлган. 2025 йилда Россия Ғалаба куни муносабати билан 8–10 май кунлари 72 соатлик сулҳ эълон қилган. 2026 йилда эса Пасха муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 12 апрель куни охиригача вақтинча ўт очишни тўхтатиш режими эълон қилинган.
Президент РФ Владимир Путин. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.04.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Пасха сулҳини эълон қилди
10 Апрел, 00:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0