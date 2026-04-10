Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Путин Пасха сулҳини эълон қилди
Россия Федерацияси Қуролли кучлари Олий бош қўмондонининг қарори билан яқинлашиб келаётган насронийларнингПасха байрами муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 2026 йил 12 апрель куни якунигача сулҳ эълон қилинади.
2026-04-10T00:31+0500
2026-04-10T00:34+0500
ТОШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Пасха сулҳини эълон қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.Кремль Россия Украина Пасха байрамида сулҳ бўйича Москвадан ўрнак олишига умид қилишини таъкидлади.“Биз Украина томони Россия Федерациясидан [Пасха сулҳи билан] ўрнак олишидан келиб чиқамиз", - дейилади хабарда.Россия қўшинлари 11-12 апрель кунлари Пасха сулҳида барча йўналишларда жанговар ҳаракатларни тўхтатиш, аммо душманнинг ҳар қандай тажовузкорлигининг олдини олишга тайёр бўлиш тўғрисида буйруқ олди.
00:31 10.04.2026 (янгиланди: 00:34 10.04.2026)
Пасха байрами муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 2026 йил 12 апрель куни якунигача сулҳ эълон қилинади.
ТОШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Пасха сулҳини эълон қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.

“Россия Федерацияси Қуролли кучлари Олий бош қўмондонининг қарори билан яқинлашиб келаётган православ Пасха байрами муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 2026 йил 12 апрель куни якунигача сулҳ эълон қилинади", - дейилади хабарда.

Кремль Россия Украина Пасха байрамида сулҳ бўйича Москвадан ўрнак олишига умид қилишини таъкидлади.
“Биз Украина томони Россия Федерациясидан [Пасха сулҳи билан] ўрнак олишидан келиб чиқамиз", - дейилади хабарда.
Россия қўшинлари 11-12 апрель кунлари Пасха сулҳида барча йўналишларда жанговар ҳаракатларни тўхтатиш, аммо душманнинг ҳар қандай тажовузкорлигининг олдини олишга тайёр бўлиш тўғрисида буйруқ олди.
