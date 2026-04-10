Путин Пасха сулҳини эълон қилди
Россия Федерацияси Қуролли кучлари Олий бош қўмондонининг қарори билан яқинлашиб келаётган насронийларнингПасха байрами муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 2026 йил 12 апрель куни якунигача сулҳ эълон қилинади.
2026-04-10T00:34+0500
ТОШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Пасха сулҳини эълон қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.Кремль Россия Украина Пасха байрамида сулҳ бўйича Москвадан ўрнак олишига умид қилишини таъкидлади.“Биз Украина томони Россия Федерациясидан [Пасха сулҳи билан] ўрнак олишидан келиб чиқамиз", - дейилади хабарда.Россия қўшинлари 11-12 апрель кунлари Пасха сулҳида барча йўналишларда жанговар ҳаракатларни тўхтатиш, аммо душманнинг ҳар қандай тажовузкорлигининг олдини олишга тайёр бўлиш тўғрисида буйруқ олди.
00:31 10.04.2026 (янгиланди: 00:34 10.04.2026)
Россия президенти Владимир Путин Пасха сулҳини эълон қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.
“Россия Федерацияси Қуролли кучлари Олий бош қўмондонининг қарори билан яқинлашиб келаётган православ Пасха байрами муносабати билан 11 апрель соат 16:00 дан 2026 йил 12 апрель куни якунигача сулҳ эълон қилинади", - дейилади хабарда.
Кремль Россия Украина Пасха байрамида сулҳ бўйича Москвадан ўрнак олишига умид қилишини таъкидлади.
“Биз Украина томони Россия Федерациясидан [Пасха сулҳи билан] ўрнак олишидан келиб чиқамиз", - дейилади хабарда.
Россия қўшинлари 11-12 апрель кунлари Пасха сулҳида барча йўналишларда жанговар ҳаракатларни тўхтатиш, аммо душманнинг ҳар қандай тажовузкорлигининг олдини олишга тайёр бўлиш тўғрисида буйруқ олди.