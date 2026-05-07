https://sputniknews.uz/20260507/nurafshon-bekobod-yangier-temir-yol-qurilish-57389088.html
Нурафшон — Бекобод — Янгиер йўналишида янги темир йўл қурилиши бошланди
Нурафшон — Бекобод — Янгиер йўналишида янги темир йўл қурилиши бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Нурафшон — Пискент — Бўка — Бекобод — Боёвут — Янгиер йўналишида 110 километрлик янги электрлаштирилган темир йўл қурилиши бошланди. Лойиҳа доирасида бекатлар, кўприклар ва йўл ўтказгичлар қурилади.
2026-05-07T17:13+0500
2026-05-07T17:13+0500
2026-05-07T17:13+0500
ўзбекистон
темир йўл
тошкент вилояти
қурилиш
поезд қатнови
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57388915_110:0:1171:597_1920x0_80_0_0_352a41c52953104675b176092e64da80.jpg
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Умумий узунлиги 110 километр бўлган Нурафшон — Пискент — Бўка — Бекобод — Боёвут — Янгиер йўналишидаги янги электрлаштирилган темир йўл тармоғи қурилишига старт берилди.Тошкент вилоятининг Ўртачирчиқ ва Бекобод туманларида лойиҳа қурилиши бошланишига бағишланган тадбир бўлиб ўтди. Унда Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси Зуфар Нарзуллаев, Бекобод тумани ҳокими Зайнилобиддин Низомиддинов, соҳа мутасаддилари ва нуронийлар иштирок этди.Йўналиш автомобиль ва темир йўл кесишмаларисиз лойиҳалаштирилган. Шунингдек, у аҳоли турар жойларини четлаб ўтади ва атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш чоралари кўрилгани билан ажралиб туради.
https://sputniknews.uz/20260325/nurafshon-avtobus-reja-56493420.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57388915_242:0:1038:597_1920x0_80_0_0_bf8691af610b90a5c1ec8f2c01653817.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, темир йўл, тошкент вилояти, қурилиш, поезд қатнови, жамият
ўзбекистон, темир йўл, тошкент вилояти, қурилиш, поезд қатнови, жамият
Нурафшон — Бекобод — Янгиер йўналишида янги темир йўл қурилиши бошланди
Қурилиш ишлари икки томондан — Нурафшондан Бекободга ва Бекободдан Нурафшонга қараб бир вақтнинг ўзида бошлангани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik.
Умумий узунлиги 110 километр бўлган Нурафшон — Пискент — Бўка — Бекобод — Боёвут — Янгиер йўналишидаги янги электрлаштирилган темир йўл тармоғи қурилишига старт берилди
.
Тошкент вилоятининг Ўртачирчиқ ва Бекобод туманларида лойиҳа қурилиши бошланишига бағишланган тадбир бўлиб ўтди. Унда Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси Зуфар Нарзуллаев, Бекобод тумани ҳокими Зайнилобиддин Низомиддинов, соҳа мутасаддилари ва нуронийлар иштирок этди.
Лойиҳа доирасида 4 та темир йўл бекати, 21 та йўл ўтказгич, 6 та кўприк ва 1 та ним тортиш станцияси қурилиши режалаштирилган.
Йўналиш автомобиль ва темир йўл кесишмаларисиз лойиҳалаштирилган. Шунингдек, у аҳоли турар жойларини четлаб ўтади ва атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш чоралари кўрилгани билан ажралиб туради.