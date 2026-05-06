Тоғлар ичра парвоз: Ургутда халқаро параплан фестивали ўтмоқда
В Самарканде проходит международный фестиваль парапланеризма
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Самарқанд вилояти Ургут туманида халқаро параплан фестивали бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Фестиваль Ургут туманидаги Андак маҳалласи тоғ ёнбағирларида ташкил этилган. Унда Ўзбекистон, Россия ва Қозоғистондан 40 нафардан ортиқ парапланчи иштирок этмоқда. Фестиваль давомида уларга Қирғизистон ва Тожикистон спортчилари ҳам қўшилиши режалаштирилган.
В Самарканде проходит международный фестиваль парапланеризма
Мусобақалар учта тоифада ўтказилади: аёллар, миллий ва умумий индивидуал йўналишлар. Иштирокчилар ҳар куни парвоз қилиб, йўналишни аниқ бажариш, парвоз давомийлиги, учиш техникаси ва бошқа мезонлар бўйича балл тўплайди.
Фестиваль ташкилотчиларидан бири, катта инструктор Алишер Исломовнинг айтишича, Ургут тоғлари узра асосан тажрибали парапланчилар парвоз қилмоқда. Улар орасида Россиядаги парапланер мактабларидан бирининг катта инструктори Павел Митлюкаев ҳам бор.
Ўзбекистон номидан Алишер Исломов ва Влад Евсеев иштирок этмоқда.
Фестиваль 10 май куни якунланади.
26 Апрел, 18:22