Самарқандда дунёнинг энг кучли триатлончилари беллашмоқда
© SputnikСамарканд принимает этап World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону.
Самарқандда ўтаётган триатлон бўйича World Triathlon Championship Series босқичи ва паратриатлон Жаҳон кубогида 40 дан ортиқ давлатдан 670 га яқин спортчи қатнашмоқда
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Ўзбекистон бу йил триатлон бўйича халқаро мусобақаларнинг энг юқори даражаси саналадиган World Triathlon Championship Series мавсумини Самарқандда очмоқда. Шу билан бирга, шаҳар паратриатлон бўйича Жаҳон кубогига ҳам мезбонлик қиляпти.
Мусобақада 40 дан ортиқ давлатдан, жумладан, Россиядан ҳам спортчилар иштирок этмоқда. Улар орасида дунёнинг энг кучли триатлончи ва паратриатлончилари, совриндорлар ҳамда Олимпия чемпионлари бор.
“Элита” тоифасида жами 98 нафар спортчи беллашмоқда. Қолган иштирокчилар ҳаваскорлар йўналишида стартга чиқади.
Триатлон — спортнинг уч турини бирлаштирган мусобақа бўлиб, иштирокчилар белгиланган масофада аввал сузиш, сўнг велосипедда пойга қилиш ва якунда югуриш бўйича беллашади. Паратриатлон эса имконияти чекланган спортчилар ўртасида ўтказиладиган триатлон йўналишидир.
Мавсум доирасида дунё бўйлаб олтита босқич ўтказилади. Ўзбекистон эса ушбу нуфузли турнирнинг илк босқичига мезбонлик қилмоқда.
Самарқанд бундай юқори даражадаги мусобақага биринчи марта мезбонлик қилаётгани йўқ. 2024 йилда бу ерда триатлон бўйича Жаҳон кубоги ўтказилган. Кейинчалик турнир аъло даражада ташкил этилгани ва халқаро федерация томонидан ижобий баҳолангани туфайли Самарқанд яна бир бор нуфузли мусобақани қабул қилиш имконига эга бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон триатлон федерацияси бош котиби Елена Кун Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида маълум қилди.
20 Август 2025, 14:35