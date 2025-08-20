https://sputniknews.uz/20250820/triatlon--jahon-chempionat-ozbekiston-orin-51369462.html
Триатлон бўйича ҳарбийлар чемпионатида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади
Мусобақаларда 13 давлатдан 120 нафар ҳарбий хизматчилар иштирок етди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Самарқандда ҳарбийлар ўртасида триатлон бўйича ўтказилган "25 Жаҳон чемпионати"нинг ғолиблари аниқланди. Умумжамоа ҳисобда Ўзбекистон терма жамоаси 3- ўринни қўлга киритди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Самарқандда ҳарбийлар ўртасида триатлон бўйича ўтказилган "25 Жаҳон чемпионати"нинг ғолиблари аниқланди.
Умумжамоа ҳисобда Ўзбекистон терма жамоаси 3- ўринни қўлга киритди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
1– ўринни Франция Республикаси
терма жамоаси;
2– ўринни Россия Федерацияси
терма жамоаси
3 – ўринни Ўзбекистон Республикаси
терма жамоаси қўлга киритди.
Sputnik
олдин хабар берганидек, чемпионатда Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Бельгия, Канада, Испания, Франция, Германия, Словения, Швейцария, Қатар, Эрон ва Португалия каби 13 давлатдан 120 нафар спортчи иштирок этди. Спортчилар учта йўналишда беллашди: индивидуал, аралаш эстафета (МИХ) ва фахрийлар ўртасида (SENIOR).
Мусобақа талабларига кўра, ҳар бир иштирокчи қуйидаги масофаларни босиб ўтиши керак эди: 750 метр очиқ сувда сузиш, 19 километр велопойга ва 5 километр югуриш.