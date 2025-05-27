Триатлончиларни тайёрлашда Бутунжаҳон триатлон иттифоқи билан ҳамкорлик кучайтирилади
10:06 27.05.2025 (янгиланди: 11:00 27.05.2025)
© Sputnik / Алексей ФилипповТриатлон. Мужчины
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Ўзбекистон президенти Бутунжаҳон триатлон иттифоқи раҳбарини қабул қилди.
TOШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанддаги триатлон ва паратриатлон бўйича жаҳон кубоги доирасида Бутунжаҳон триатлон иттифоқи раҳбари Антонио Фернандес Ариманини қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Учрашувда ташкилот билан мазкур спорт турини оммалаштириш ва Ўзбекистонда миллий триатлон мактабини қўллаб-қувватлаш борасидаги амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Мамлакатимизда триатлон жадал ривожланиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди. Миллий федерация фаолият кўрсатмоқда, мунтазам равишда халқаро мусобақалар ўтказилмоқда, ўзбекистонлик спортчилар қитъа ва жаҳон рейтингларида ўз ўринларини мустаҳкамлаб бормоқда”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Спортчилар, мураббийлар, ҳакамлар ва спорт менежерларини тайёрлаш, замонавий инфратузилмани яратиш соҳасида ҳамкорликни янада ривожлантириш ва эксперт кўмаги дастурларини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Эслатиб ўтамиз, Самарқандда 24-25 май кунлари триатлон бўйича жаҳон кубоги мусобақалари бўлиб ўтди. Уларда 30 тадан ортиқ мамлакатдан спортчилар иштирок этди. Россиялик Диана Исакова жаҳон кубогида ғолиб бўлди. У "Элита" тоифасида барча рақибларини ортда қолдириб, 1 соат 59 дақиқалик натижа билан биринчи бўлди.