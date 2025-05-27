Триатлончиларни тайёрлашда Бутунжаҳон триатлон иттифоқи билан ҳамкорлик кучайтирилади

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Всемирного союза триатлона Антонио Фернандеса Аримани, находящегося в нашей стране в рамках проведения Кубка мира по триатлону и паратриатлону в городе Самарканде.