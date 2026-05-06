https://sputniknews.uz/20260506/tashkent-mangu-olov-marosim-57349674.html
Тошкентда 9 май куни Мангу оловга гул қўйиш маросими ўтказилади
Тошкентда 9 май куни Мангу оловга гул қўйиш маросими ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
9 май — Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан Тошкентдаги “Биродарлик қабрлари” ёдгорлик мажмуасида Мангу оловга гул қўйиш маросими ўтказилади. Иштирокчилар соат 10:40 да йиғилади.
2026-05-06T11:56+0500
2026-05-06T11:56+0500
2026-05-06T11:56+0500
оммавий тадбир
улуғ ватан уруши
ўзбекистон
жамият
тошкент
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
ғалаба байрами
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49284374_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5baec485d6f6dc8916569ee60154c67d.jpg
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Тошкентда 9 май — Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан Мангу оловга гул қўйиш маросими ўтказилади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.Маросим “Биродарлик қабрлари” ёдгорлик мажмуасида бўлиб ўтади. Иштирокчилар йиғилиши соат 10:40 га белгиланган.Ташкилотчилар барча хоҳловчиларни Ватан учун жон фидо қилган қаҳрамонлар хотирасига ҳурмат бажо келтириш учун маросимда иштирок этишга таклиф қилди.Ўзбекистонда 9 май 1999 йилдан буён Хотира ва қадрлаш куни сифатида нишонланади.
https://sputniknews.uz/20260505/andijon-qahramon-xotirlanish-57329917.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49284374_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5bff3dda9b49f2d46f41df38256584a6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оммавий тадбир, улуғ ватан уруши, ўзбекистон, жамият, тошкент, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, ғалаба байрами
оммавий тадбир, улуғ ватан уруши, ўзбекистон, жамият, тошкент, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, ғалаба байрами
Тошкентда 9 май куни Мангу оловга гул қўйиш маросими ўтказилади
9 май — Хотира ва қадрлаш кунида Тошкентдаги “Биродарлик қабрлари” ёдгорлик мажмуасида Мангу оловга гул қўйиш маросими бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Тошкентда 9 май — Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан Мангу оловга гул қўйиш маросими ўтказилади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.
Маросим “Биродарлик қабрлари” ёдгорлик мажмуасида бўлиб ўтади. Иштирокчилар йиғилиши соат 10:40 га белгиланган.
Элчихона хабарида таъкидланишича, ушбу сана уруш йилларидаги жасорат ва фидойиликни, кейинги авлодлар озодлиги ва келажаги учун тўланган юксак баҳони ёдга солади.
Ташкилотчилар барча хоҳловчиларни Ватан учун жон фидо қилган қаҳрамонлар хотирасига ҳурмат бажо келтириш учун маросимда иштирок этишга таклиф қилди.
Ўзбекистонда 9 май 1999 йилдан буён Хотира ва қадрлаш куни сифатида нишонланади.