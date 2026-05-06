Тошкентда халқаро бадминтон турнири бўлиб ўтади
Тошкентда 9–10 май кунлари ҳаваскорлар ва ветеранлар ўртасида халқаро бадминтон турнири бўлиб ўтади. Унда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан 70 дан ортиқ спортчи иштирок этади.
2026-05-06T12:37+0500
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Тошкентда 9-10 май кунлари Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан ҳаваскорлар ва ветеранлар ўртасида халқаро бадминтон турнири ўтказилади. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Мусобақа Ўзбекистон бадминтон федерацияси кўмагида Ўзбекистон бадминтон ҳаваскорлари клуби томонидан ташкил этилмоқда. Унда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан 70 нафардан ортиқ спортчи иштирок этиши кутилмоқда.Турнирда 35+, 45+, 55+ ва ундан юқори ёш тоифаларидаги ҳаваскор спортчилар қатнашади. Беллашувлар эркаклар, аёллар ва аралаш жуфтлик йўналишларида ўтказилади.Ташкилотчиларга кўра, мусобақадан мақсад Марказий Осиёда бадминтон ҳаваскорлари клублари фаолиятини ривожлантириш, ушбу спорт турини оммалаштириш ҳамда турли мамлакатлар спортчилари ўртасида тажриба алмашишни кенгайтиришдан иборат.Турнир Тошкент шаҳри, Ниёзбек йўли, 3-тор кўчаси 57 манзилдаги спорт мажмуасида бўлиб ўтади. Барча ўйинлар 9-10 май кунлари соат 09:00 да бошланади.
