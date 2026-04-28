Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260428/samarkand-bilyard-jch-uzbekistan-bronza-57186377.html
Самарқандда бильярд бўйича ЖЧ якунланди: ўзбекистонлик спортчи "бронза" олди
Самарқандда бильярд бўйича ЖЧ якунланди: ўзбекистонлик спортчи "бронза" олди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда бильярд бўйича жаҳон чемпионати якунланди. Турнирда 13 мамлакатдан 160 спортчи қатнашди, Ўзбекистон вакили Нурбек Саломов бронза медалига сазовор бўлди.
2026-04-28T09:49+0500
2026-04-28T10:09+0500
спорт
ўзбекистон
россия
мусобақа
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57185926_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_5a751f566539edb37cffbfb64ab25de7.jpg
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Самарқандда бильярд бўйича жаҳон чемпионати якунланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Турнирда 13 та мамлакатдан 160 нафар спортчи иштирок этди.Мусобақа "Silk Road Samarkand" сайёҳлик мажмуасида “динамик пирамида” йўналишида ўтказилди. Эркаклар ўртасида финалда россиялик Иосиф Абрамов ҳамюрти Никита Володинни мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.Аёллар тоифасида белоруссиялик Екатерина Перепечаева-Чернухо олтин, россиялик Екатерина Бритченко эса кумуш медалга сазовор бўлди.Шунингдек, россиялик Диана Миронова ва Кристина Салтовская бронза медали билан шоҳсупага кўтарилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57185926_58:0:1223:874_1920x0_80_0_0_6fc29525ba02084f9c34c3e56d3b2246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, россия, мусобақа, самарқанд
спорт, ўзбекистон, россия, мусобақа, самарқанд

Самарқандда бильярд бўйича ЖЧ якунланди: ўзбекистонлик спортчи "бронза" олди

09:49 28.04.2026 (янгиланди: 10:09 28.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistanВ Самарканде подвели итоги чемпионата мира по бильярду
В Самарканде подвели итоги чемпионата мира по бильярду - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонлик Нурбек Саломов мусобақада бронза медалини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Самарқандда бильярд бўйича жаҳон чемпионати якунланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Турнирда 13 та мамлакатдан 160 нафар спортчи иштирок этди.
Мусобақа "Silk Road Samarkand" сайёҳлик мажмуасида “динамик пирамида” йўналишида ўтказилди.
Эркаклар ўртасида финалда россиялик Иосиф Абрамов ҳамюрти Никита Володинни мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.
Ўзбекистонлик Нурбек Саломов ва қирғизистонлик Арсен Қалибек ўғли бронза медалини қўлга киритди. Саломов ярим финалда Никита Володинга имкониятни бой берган.
Аёллар тоифасида белоруссиялик Екатерина Перепечаева-Чернухо олтин, россиялик Екатерина Бритченко эса кумуш медалга сазовор бўлди.
Шунингдек, россиялик Диана Миронова ва Кристина Салтовская бронза медали билан шоҳсупага кўтарилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0