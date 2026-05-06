Наманганда Россия компанияси билан сув ва канализация лойиҳалари муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Наманган вилояти ҳокими Шавкатжон Абдураззоқов Россиянинг “НПП Антарус” компанияси делегацияси билан сув, иссиқлик таъминоти ва канализация соҳаларида ҳамкорликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Наманган вилояти ҳокими Шавкатжон Абдураззоқов Россиянинг “НПП Антарус” илмий-ишлаб чиқариш корхонаси бош директори Сергей Язиков бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.Учрашувда сув таъминоти, оқова сувларни чиқариш, иссиқлик таъминоти объектларини реконструкция қилиш ва ушбу йўналишларда ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.“НПП Антарус” Россияда муҳандислик ускуналари, жумладан, гидравлик ва пневматик куч ускуналари ҳамда двигателлар ишлаб чиқарувчи йирик корхоналардан бири ҳисобланади.Компания босимни оширувчи насос қурилмалари ва ёнғинга қарши ўчириш тизимларини ишлаб чиқаради.Ушбу маҳсулотлар турар-жой, ижтимоий, тижорат ва саноат қурилиши объектларида қўлланилади.Учрашувда келгуси йилда иссиқлик пунктлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
