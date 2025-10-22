https://sputniknews.uz/20251022/russia-namangan-fabrika-qurilish-52894883.html
Россия компанияси Наманган вилоятида 50 млн долларлик тўқимачилик фабрикаси қуради
Россия компанияси Наманган вилоятида 50 млн долларлик тўқимачилик фабрикаси қуради
Sputnik Ўзбекистон
Наманган вилояти ва “ОТК Производство” Тўрақўрғон туманида 50 миллион долларлик тўқимачилик фабрикаси қуришuf rtkbilb. Янги лойиҳа доирасида 1,5 минг иш ўрни яратилади, йиллик экспорт ҳажми 40 миллион долларга етиши кутилмоқда.
2025-10-22T15:41+0500
2025-10-22T15:41+0500
2025-10-22T15:41+0500
россия
ўзбекистон
завод
тўқимачилик
ҳамкорлик
лойиҳа
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/825/27/8252738_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_66b18a8a0a3d4d5345e78aacd86c3315.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Наманган вилояти ҳокими Шавкатжон Абдураззоқов бошчилигидаги делегация “ОТК Производство” компанияси раҳбари Артур Аракелян билан учрашувда Тўрақўрғон туманида йирик тўқимачилик фабрикаси қурилиши бўйича келишувга эришди.Учрашув делегациянинг Россиянинг Иваново вилоятига ташрифи доирасида бўлиб ўтди.Аввалроқ “ОТК Производство” компанияси “Runamtex” бренди остида иккита тўқимачилик корхонасини ташкил этиш учун 40 миллион доллар сармоя киритган эди. Бу фабрикалар муваффақиятли фаолият юритиб, ҳар ойда 2–3 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилмоқда.Учинчи фабрика қурилиши якунлангач, вилоятда 1,5 мингта янги иш ўрни яратилади, йиллик экспорт ҳажми эса 35–40 миллион долларга етиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251022/hududlar-kelishuv-52885415.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/825/27/8252738_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8446d6cbad10b2375e1826b5176fc71a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
наманган вилояти, тўрақўрғон тумани, отк производство, артур аракелян, шавкатжон абдураззоқов, тўқимачилик фабрикаси, инвестиция, 50 миллион доллар, янги иш ўринлари, экспорт, иваново вилояти, runamtex, тўқимачилик саноати, ўзбекистон–россия ҳамкорлиги, қўшма лойиҳа, тўқимачилик экспорт
наманган вилояти, тўрақўрғон тумани, отк производство, артур аракелян, шавкатжон абдураззоқов, тўқимачилик фабрикаси, инвестиция, 50 миллион доллар, янги иш ўринлари, экспорт, иваново вилояти, runamtex, тўқимачилик саноати, ўзбекистон–россия ҳамкорлиги, қўшма лойиҳа, тўқимачилик экспорт
Россия компанияси Наманган вилоятида 50 млн долларлик тўқимачилик фабрикаси қуради
Янги тўқимачилик фабрикаси ишга тушиши вилоятда 1,5 мингта янги иш ўрни яратади.
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik
. Наманган вилояти ҳокими Шавкатжон Абдураззоқов бошчилигидаги делегация “ОТК Производство” компанияси раҳбари Артур Аракелян билан учрашувда Тўрақўрғон туманида йирик тўқимачилик фабрикаси қурилиши бўйича келишувга эришди
.
Учрашув делегациянинг Россиянинг Иваново вилоятига ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
Аввалроқ “ОТК Производство” компанияси “Runamtex” бренди остида иккита тўқимачилик корхонасини ташкил этиш учун 40 миллион доллар сармоя киритган эди. Бу фабрикалар муваффақиятли фаолият юритиб, ҳар ойда 2–3 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилмоқда.
Янги лойиҳа доирасида 50 миллион доллар миқдорида тўғридан-тўғри хорижий инвестиция киритилиши кўзда тутилган.
Учинчи фабрика қурилиши якунлангач, вилоятда 1,5 мингта янги иш ўрни яратилади, йиллик экспорт ҳажми эса 35–40 миллион долларга етиши кутилмоқда.