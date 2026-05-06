Фашизм устидан қозонилган Ғалаба хотирасини ҳимоя қилиш керак — эксперт
Тошкентда ўтган халқаро давра суҳбатида экспертлар Улуғ Ватан уруши хотираси, тарихни бузиб кўрсатишга қарши кураш ва Ўзбекистоннинг Ғалабага қўшган ҳиссасини муҳокама қилди.
2026-05-06T09:58+0500
09:58 06.05.2026 (янгиланди: 10:13 06.05.2026)
Бахтиёр Эргашевнинг фикрича, бугун фашизм устидан қозонилган Ғалаба билан фахрланишнинг ўзи етарли эмас, уни ҳимоя қилиш ҳам керак.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Бугун Улуғ Ватан уруши ҳақидаги тарихий ҳақиқатни бузиб кўрсатишга қаратилган катта ахборот уруши олиб борилмоқда. Фашизм устидан қозонилган Ғалаба билан фахрланишнинг ўзи етарли эмас, уни бу хотирага қарши чиқаётганлардан ҳимоя қилиш керак, деб ҳисоблайди
Тошкентдаги “Ma'no” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.
Тошкентда “Умумий ғалаба — келажакка назар” мавзусида халқаро давра суҳбати бўлиб ўтмоқда. “Маъно” маркази томонидан ташкил этилган тадбирда Марказий Осиё мамлакатлари ва Россиядан сиёсатшунослар, тарихчилар ҳамда олий ўқув юртлари ўқитувчилари иштирок этмоқда.
“Ҳақиқат бизнинг томонимизда, 1945 йил май ойида Совет Иттифоқининг фашистлар Германияси устидан қозонилган ғалабаси эзгуликнинг ёвузлик устидан қозонган ғалабаси эканини биладиганлар томонида. Биз, албатта, бу билан фахрланишимиз мумкин. Лекин ҳозир шундай вазифа турибдики, фахрланишнинг ўзи камлик қилади. Агар кимдир бу хотирага қўл кўтарса, ўша қўлни қайтариш керак, деган позиция бўлиши лозим”, — деди Эргашев конференция очилишида.
Унинг фикрича, Улуғ Ватан уруши тарихини бузиб кўрсатишга қаратилган “душман ҳикоялари”га ўша уруш тарихи ва Ғалабани холис ёритиш орқали жавоб бериш керак.
“Бугунги кунда тарихнинг совет даврига ва, хусусан, Буюк Ғалабага нисбатан катта руҳий-тарихий, когнитив уруш олиб борилмоқда. Бунинг ортида жуда жиддий кучлар турибди. Бу сиёсат фақат кучайиб бормоқда”, — деди эксперт.
Эргашев сўнгги йилларда Ўзбекистонда, шахсан президент Шавкат Мирзиёев томонидан ўзбекистонликларнинг Улуғ Ватан урушидаги иштироки тарихини сақлашга катта эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
“Унинг ортидан бутун жамият Буюк Ғалаба ҳақида гапириш имкониятига эга бўлди. Бу жуда муҳим”, — дея қўшимча қилди у.
Ўзбекистонда 1999 йилдан буён 9 май Хотира ва қадрлаш куни сифатида нишонланиб келинмоқда. Ҳозирги вақтда республикада 80 нафарга яқин уруш қатнашчиси ва 5 мингга яқин меҳнат фронти ходими истиқомат қилмоқда.
Аниқлаштирилган маълумотларга кўра, жумладан, Россия архивларидан олинган маълумотлар асосида, Улуғ Ватан урушида Ўзбекистоннинг 1,9 миллиондан ортиқ аҳолиси қатнашган. Улардан 540 мингдан ортиғи ҳалок бўлган, қарийб 160 минг нафари бедарак йўқолган.