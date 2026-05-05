Ўзбекистон кончиликда инвестициялар учун кенг имконият яратгани эътироф этилди
14:43 05.05.2026 (янгиланди: 15:17 05.05.2026)
Рукопожатие на фоне флагов Узбекистана и Турции
TOBB Туркия кончилик кенгаши раиси Ибраҳим Ҳалил Киршан Ўзбекистон ресурслари ва Туркия саноати бирлашса, Марказий Осиёдан Европагача янги қиймат занжири шаклланишини айтди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон—Туркия бизнес форуми бўлиб ўтмоқда. Унда геология, кончилик ва қайта ишлаш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, янги инвестиция лойиҳаларига Туркия компанияларини жалб қилиш масалалари муҳокама қилинди.
Форумда 20 тадан ортиқ Туркия компаниялари иштирок этмоқда, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
TOBB Туркия кончилик кенгаши раиси Ибраҳим Ҳалил Киршаннинг айтишича, сўнгги йилларда Ўзбекистон кончилик соҳасини либераллаштириб, хорижий инвестициялар учун кенг имконият яратди.
Унинг таъкидлашича, бу жараёнда турк компанияларининг фаол иштирок этиши ҳар икки томон учун манфаатли бўлиши мумкин.
“Бир томонда бой ресурсларга эга Ўзбекистон, иккинчи томонда эса ушбу ресурсларни қайта ишлай оладиган кучли саноат тизимига эга Туркия турибди. Бу икки кучнинг бирлашуви нафақат икки томонлама савдони оширади, балки Марказий Осиёдан Европагача бўлган янги қиймат занжирини шакллантиради”, — деди Киршан.
Унинг сўзларига кўра, бу жараёнда Ўрта коридор ҳам муҳим аҳамиятга эга. Туркия ушбу коридорнинг Ғарбга чиқиш дарвозаси сифатида Ўзбекистон ва минтақадаги давлатларнинг минерал бойликларини жаҳон бозорларига етказишда логистика ва савдо маркази бўла олади.
Киршан Ўзбекистон уран ишлаб чиқариш бўйича дунёда етакчи давлатлардан бири эканини, Қизилқум чўлидаги конлар ҳамда Олмалиқ кон-металлургия комбинати халқаро миқёсда эътиборга сазоворлигини қайд этди.
В последние годы Узбекистан либерализовал горнодобывающую отрасль и открыл широкие возможности для иностранных инвестиций
Шунингдек, унинг айтишича, кумуш, вольфрам, руҳ, қўрғошин, фосфат ва калий каби қазилма бойликлар захиралари Ўзбекистонни Марказий Осиёдаги муҳим ресурс базаларидан бирига айлантирмоқда.
“Туркия кончилик соҳаси бугун Марказий Осиёдан Африкагача, Болқондан Яқин Шарққача бўлган кенг ҳудудда фаолият юритмоқда. Ушбу тажриба ва салоҳият Ўзбекистон учун муҳим ҳамкорлик имкониятларини яратади”, — деди у.
Форумда Ўзбекистон тоғ-кон саноати ва геология вазири ўринбосари Урал Юсупов ҳам янги лойиҳалар ҳақида маълумот берди.
Унинг сўзларига кўра, 2030 йилгача Самарқанд ва Тошкент вилоятларида “Келажак металллари” технопарки ташкил этилади.
Шунингдек, Самарқанд вилоятида фармацевтика кластери, Тошкент вилоятида эса молибден кластери ташкил этилиши режалаштирилган.
“Ушбу кластерларда қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга барча инвесторларни таклиф қилиб қоламиз. Бизнинг соҳада Туркия инвесторларининг ҳиссаси жуда катта, кундан-кунга ошиб бормоқда”, — деди Юсупов.