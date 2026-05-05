https://sputniknews.uz/20260505/urush-davr-sovet-askarlar-taom-57336169.html
Тарихчи уруш даврида совет аскарларининг энг машҳур таоми ҳақида гапирди
Тарихчи уруш даврида совет аскарларининг энг машҳур таоми ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Тарихчи Раъно Турсунова Улуғ Ватан уруши даврида аскарлар орасида машҳур бўлган “макаловка” таоми қандай тайёрланганини тушунтирди. 05.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-05T16:04+0500
2026-05-05T16:04+0500
2026-05-05T16:04+0500
улуғ ватан уруши
иккинчи жаҳон уруши
тарих
палов
овқатланиш
ссср
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/05/57335952_0:280:3143:2047_1920x0_80_0_0_055c338bbcb26f62cb1a98468953c46d.jpg
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Улуғ Ватан уруши даврида совет аскарлари орасида “макаловка” таоми кенг тарқалган. Бу таом ўз номини уни истеъмол қилиш усулидан олган. Бу ҳақда М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкентдаги филиали профессори, тарихчи Раъно Турсунова маълум қилди.У Тошкентда “Умумий ғалаба — келажакка назар” мавзусида ўтаётган халқаро давра суҳбатида сўзга чиқди. “Маъно” маркази томонидан ташкил этилган тадбирда Марказий Осиё мамлакатлари ва Россиядан сиёсатшунослар, тарихчилар ҳамда олий ўқув юртлари ўқитувчилари иштирок этмоқда.Турсунованинг айтишича, “макаловка” фронт шароитида тайёрлаш осон ва тўйимли бўлгани учун оммалашган.Унинг сўзларига кўра, бу таомнинг машҳурлиги бир нечта сабаб билан боғлиқ бўлган. “Макаловка”ни тайёрлаш осон, у тўйимли ва оғир фронт шароитида кам маҳсулот билан овқат тайёрлаш имконини берган.Ёғли шўрва аскарларга тез тўйиш ва исинишга ёрдам берган, нон эса иссиқ таомнинг тўлақонли қисмига айланган.Тарихчининг таъкидлашича, дала ошхонасида аскарлар севиб истеъмол қилган таомлар орасида кулеш, борш, ши, палов, димланган картошка ва гўштли гречка ҳам бўлган. Шу билан бирга, бўтқа қизил аскарлар рационида алоҳида ўрин тутган.Унинг маълум қилишича, қизил аскарлар ва кичик командирлар таркибининг кунлик рациони йил фаслига қараб 800–900 грамм нон, 500 грамм картошка, 140 грамм ёрма, сабзавотлар, ўсимлик ёғи, туз ҳамда 30 грамм ёғ ёки ёғ аралашмасидан иборат бўлган.Турсунова фронтда овқат тайёрлаш оғир ва хавфли шароитларда кечганини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, дала ошпазларидан нафақат пазандачилик маҳорати, балки жасорат ва ҳарбий кўникма ҳам талаб қилинган.1943 йил 8 июлда СССРда “Аъло ошпаз” кўкрак нишони таъсис этилган. Унда Россия чор армияси офицери Антон Турчанович томонидан яратилган дала ошхонаси тасвирланган. Ушбу мукофот билан 33 мингга яқин киши тақдирланган.Тарихчининг айтишича, ошпазлар меҳнатига энг юқори баҳони аскарларнинг ўзлари берган.
https://sputniknews.uz/20250509/toshkent-urush-yillari-fotokorgazma-49273900.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/05/57335952_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_ada2eacc9cdaa2f22a1eb898ca18bb1a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
улуғ ватан уруши, иккинчи жаҳон уруши, тарих, палов, овқатланиш, ссср, жамият
улуғ ватан уруши, иккинчи жаҳон уруши, тарих, палов, овқатланиш, ссср, жамият
Тарихчи уруш даврида совет аскарларининг энг машҳур таоми ҳақида гапирди
Тарихчи Раъно Турсунова Улуғ Ватан уруши даврида аскарлар орасида машҳур бўлган “макаловка” таоми қандай тайёрланганини тушунтирди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik.
Улуғ Ватан уруши даврида совет аскарлари орасида “макаловка” таоми кенг тарқалган. Бу таом ўз номини уни истеъмол қилиш усулидан олган. Бу ҳақда М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкентдаги филиали профессори, тарихчи Раъно Турсунова маълум қилди
.
У Тошкентда “Умумий ғалаба — келажакка назар” мавзусида ўтаётган халқаро давра суҳбатида сўзга чиқди. “Маъно” маркази томонидан ташкил этилган тадбирда Марказий Осиё мамлакатлари ва Россиядан сиёсатшунослар, тарихчилар ҳамда олий ўқув юртлари ўқитувчилари иштирок этмоқда.
Турсунованинг айтишича, “макаловка” фронт шароитида тайёрлаш осон ва тўйимли бўлгани учун оммалашган.
“Машҳур "макаловка" кенг тарқалган. Бу музлатилган гўштни майда тўғраб, қовурилган пиёз билан аралаштириб, сув қўшиб қайнатишдан иборат эди. Аскарлар овқати шундай бўлган. Қуюқ қисми қошиқ билан ейилган, ёғли қисмига эса нон ботирилган. Шунинг учун у "макаловка" деб аталган ("макать" рус тилида "ботирмоқ" дегани - таҳр.)”, — деди Турсунова.
Унинг сўзларига кўра, бу таомнинг машҳурлиги бир нечта сабаб билан боғлиқ бўлган. “Макаловка”ни тайёрлаш осон, у тўйимли ва оғир фронт шароитида кам маҳсулот билан овқат тайёрлаш имконини берган.
Ёғли шўрва аскарларга тез тўйиш ва исинишга ёрдам берган, нон эса иссиқ таомнинг тўлақонли қисмига айланган.
Тарихчининг таъкидлашича, дала ошхонасида аскарлар севиб истеъмол қилган таомлар орасида кулеш, борш, ши, палов, димланган картошка ва гўштли гречка ҳам бўлган. Шу билан бирга, бўтқа қизил аскарлар рационида алоҳида ўрин тутган.
“Албатта, пиширилган ёрманинг ўзи тезда жонга тегарди. Шунинг учун ошпазлар баъзан оддий қорағат ва олча баргларини қўшишган”, — деди Турсунова.
Унинг маълум қилишича, қизил аскарлар ва кичик командирлар таркибининг кунлик рациони йил фаслига қараб 800–900 грамм нон, 500 грамм картошка, 140 грамм ёрма, сабзавотлар, ўсимлик ёғи, туз ҳамда 30 грамм ёғ ёки ёғ аралашмасидан иборат бўлган.
Турсунова фронтда овқат тайёрлаш оғир ва хавфли шароитларда кечганини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, дала ошпазларидан нафақат пазандачилик маҳорати, балки жасорат ва ҳарбий кўникма ҳам талаб қилинган.
1943 йил 8 июлда СССРда “Аъло ошпаз” кўкрак нишони таъсис этилган. Унда Россия чор армияси офицери Антон Турчанович томонидан яратилган дала ошхонаси тасвирланган. Ушбу мукофот билан 33 мингга яқин киши тақдирланган.
Тарихчининг айтишича, ошпазлар меҳнатига энг юқори баҳони аскарларнинг ўзлари берган.
“Аскарлар ошпаз жанг майдонида командирдан кейинги иккинчи одам эканини тан олишган. Уни имкон қадар асрашган, ҳимоя қилишган. Чунки баъзида ўқлар остида овқат тайёрлашга, баъзида эса уни тўғридан-тўғри жанг майдонига етказиб беришга тўғри келган”, — дея қўшимча қилди тарихчи.