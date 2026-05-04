https://sputniknews.uz/20260504/kompaniyalar-dollar-obligatsiya-chiqarish-57303557.html
Айрим компаниялар долларда облигация чиқариб, қарз жалб қилиши мумкин бўлади
Айрим компаниялар долларда облигация чиқариб, қарз жалб қилиши мумкин бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда айрим компанияларга чет эл валютасида облигация чиқариш орқали инвесторлардан қарз маблағлари жалб қилиш имконияти берилади.
2026-05-04T10:06+0500
2026-05-04T10:06+0500
2026-05-04T10:10+0500
валюта
облигациялар
ўзбекистон
корхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57303323_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c668169c03b118972c46bd213519a23d.png
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Ўзбекистонда айрим компаниялар доллар ва бошқа чет эл валюталарида облигация чиқариб, инвесторлардан қарз маблағлари жалб қилиши мумкин бўлади.Адлия вазирлиги капитал бозори соҳасида “тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида облигациялар чиқариш ва жойлаштириш тартибига оид ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди.Облигацияларни Ўзбекистон резиденти бўлган, “тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режими иштирокчиси ҳисобланган юридик шахслар чиқариши мумкин. Улар йиллик молиявий ҳисобот бўйича мустақил аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосасига эга бўлиши керак.Валюта облигациялари таъминланган ёки таъминланмаган ҳолда чиқарилиши мумкин. Таъминотсиз облигация чиқаришга эмитентнинг ўз капитали миқдори доирасида рухсат берилади. Агар облигациялар ҳажми ўз капиталидан ошиб кетса, ортиқча сумма учун таъминот тақдим этилиши шарт.Валюта облигацияларини чиқариш, жойлаштириш ва муомалага киритиш, шунингдек, улар бўйича даромадларни тўлаш ва сўндириш устидан назорат Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги томонидан амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20251226/davlat-tashqi-qarz-54486383.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57303323_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_f6d65ba65d5d874d1d06a822c358f10c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
валюта, облигациялар, ўзбекистон, корхона
валюта, облигациялар, ўзбекистон, корхона
Айрим компаниялар долларда облигация чиқариб, қарз жалб қилиши мумкин бўлади
10:06 04.05.2026 (янгиланди: 10:10 04.05.2026)
Облигацияларни Ўзбекистон резиденти бўлган, “тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режими иштирокчиси ҳисобланган юридик шахслар чиқариши мумкин.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Ўзбекистонда айрим компаниялар доллар ва бошқа чет эл валюталарида облигация чиқариб, инвесторлардан қарз маблағлари жалб қилиши мумкин бўлади.
Адлия вазирлиги капитал бозори соҳасида “тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режими доирасида чет эл валютасида облигациялар чиқариш ва жойлаштириш тартибига оид ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди
.
Облигацияларни Ўзбекистон резиденти бўлган, “тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режими иштирокчиси ҳисобланган юридик шахслар чиқариши мумкин. Улар йиллик молиявий ҳисобот бўйича мустақил аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосасига эга бўлиши керак.
Битта эмитент томонидан чиқариладиган валюта облигацияларининг умумий суммаси 50 миллион доллар эквивалентидан ошмаслиги лозим.
Валюта облигациялари таъминланган ёки таъминланмаган ҳолда чиқарилиши мумкин. Таъминотсиз облигация чиқаришга эмитентнинг ўз капитали миқдори доирасида рухсат берилади. Агар облигациялар ҳажми ўз капиталидан ошиб кетса, ортиқча сумма учун таъминот тақдим этилиши шарт.
Валюта облигацияларини чиқариш, жойлаштириш ва муомалага киритиш, шунингдек, улар бўйича даромадларни тўлаш ва сўндириш устидан назорат Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги томонидан амалга оширилади.
Валюта облигацияси — номинал қиймати ва даромади чет эл валютасида белгиланадиган қимматли қоғоз. У орқали компания инвесторлардан маблағ жалб қилади, инвестор эса белгиланган муддатда облигация қиймати ва даромадини олиш ҳуқуқига эга бўлади.
Облигация акция эмас: уни сотиб олган инвестор компания эгасига айланмайди. Аммо қарз қайтарилмаса ва облигация таъминот билан чиқарилган бўлса, инвесторлар суд орқали қарзни шу таъминот ҳисобидан ундиришни талаб қилиши мумкин.