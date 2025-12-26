https://sputniknews.uz/20251226/davlat-tashqi-qarz-54486383.html
Давлат кафолати остида ташқи қарз олишни маъқуллашни парламентга ўтказиш таклиф қилинди
Давлат кафолати остида ташқи қарз олишни маъқуллашни парламентга ўтказиш таклиф қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Бундан буён давлат харидларида товар, иш ва хизматларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин бўлган ҳолатлар фақат қонун билан белгиланади. 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-26T13:27+0500
2025-12-26T13:27+0500
2025-12-26T13:27+0500
сиёсат
ташқи қарз
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/05/42782489_80:121:1264:787_1920x0_80_0_0_eaa1d2b8be047ab2bd37aac7d538ec3b.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев давлат кафолати остида ташқи қарз олиш масаласини маъқуллашни парламент ваколатига ўтказиш таклиф қилди.Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, бугунги кунда Олий Мажлис энг кучли парламентларга хос бўлган барча назорат ваколатларига эга.Хусусан, 2023 йилдан буён ташқи қарз миқдорини парламент белгилаб келмоқда.Таъкидланишчиа, бундан буён давлат харидларида товар, иш ва хизматларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин бўлган ҳолатлар фақат қонун билан белгиланади.Конституциявий ислоҳотлар доирасида вилоят ҳокимлари ва маҳаллий кенгашлар раислари лавозимлари бир-биридан ажратилган эди. Энди бу тизим 2026 йилдан 208 та туман ва шаҳарда ҳам йўлга қўйилади.“Айни пайтда ушбу жиддий сиёсий ислоҳот ҳокимлар ва ижро идораларидан Кенгашларга муносабатни мутлақо ўзгартиришни талаб қилади. Бундан буён депутат сўровлари ижроси ҳар чоракда таҳлил қилиниб, сусткашликка йўл қўйилган ҳолатлар бўйича прокуратурага тақдимнома киритилади”, - деди президент.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/05/42782489_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_8cacb4d4670b50909ea85075d17375ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ташқи қарз, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
сиёсат, ташқи қарз, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
Давлат кафолати остида ташқи қарз олишни маъқуллашни парламентга ўтказиш таклиф қилинди
Бундан буён давлат харидларида товар, иш ва хизматларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин бўлган ҳолатлар фақат қонун билан белгиланади.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев давлат кафолати остида ташқи қарз олиш масаласини маъқуллашни парламент ваколатига ўтказиш таклиф қилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, бугунги кунда Олий Мажлис энг кучли парламентларга хос бўлган барча назорат ваколатларига эга.
Хусусан, 2023 йилдан буён ташқи қарз миқдорини парламент белгилаб келмоқда.
“Энди давлат кафолати остида ташқи қарз олиш масаласини маъқуллашни ҳам парламент ваколатига ўтказишни таклиф қиламан”, - деди Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа йўллаётган мурожаатномаси чоғида.
Таъкидланишчиа, бундан буён давлат харидларида товар, иш ва хизматларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин бўлган ҳолатлар фақат қонун билан белгиланади.
Конституциявий ислоҳотлар доирасида вилоят ҳокимлари ва маҳаллий кенгашлар раислари лавозимлари бир-биридан ажратилган эди. Энди бу тизим 2026 йилдан 208 та туман ва шаҳарда ҳам йўлга қўйилади.
“Айни пайтда ушбу жиддий сиёсий ислоҳот ҳокимлар ва ижро идораларидан Кенгашларга муносабатни мутлақо ўзгартиришни талаб қилади. Бундан буён депутат сўровлари ижроси ҳар чоракда таҳлил қилиниб, сусткашликка йўл қўйилган ҳолатлар бўйича прокуратурага тақдимнома киритилади”, - деди президент.