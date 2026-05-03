https://sputniknews.uz/20260503/usa-ish-ozbekistonliklar-qishloq-xojalik-57294000.html
АҚШда иш: ўзбекистонликлар қишлоқ хўжалигига жалб этилади
АҚШда иш: ўзбекистонликлар қишлоқ хўжалигига жалб этилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон фуқароларини АҚШ қишлоқ хўжалигига H-2A дастури орқали жалб қилиш бўйича келишувга эришилди.
2026-05-03T15:51+0500
2026-05-03T15:51+0500
2026-05-03T15:51+0500
иш
миграция
элчи
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/03/57293632_0:0:950:534_1920x0_80_0_0_75924eb72ad249b35019832efeb08e6b.jpg
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Ўзбекистон фуқаролари АҚШ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларга жалб этилади. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Ўзбекистон элчиси Фурқат Сидиқов АҚШнинг Head Honchos LLC рекрутинг компанияси директори Тодд Миллер билан музокара ўтказди. Учрашувда H-2A мавсумий қишлоқ хўжалиги бандлиги дастури доирасида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, фуқаролар учун инглиз тили, меҳнат қонунчилиги, меҳнат маданияти ва қишлоқ хўжалиги кўникмалари бўйича қисқа муддатли тайёрлов дастурлари жорий этилади.
https://sputniknews.uz/20260416/musaev-russia-ish-beruvchi-muzokara-56933468.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/03/57293632_39:0:751:534_1920x0_80_0_0_a5f5c9de0568ff2a5228830ad30693ac.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иш, миграция, элчи, жамият, ўзбекистон
иш, миграция, элчи, жамият, ўзбекистон
АҚШда иш: ўзбекистонликлар қишлоқ хўжалигига жалб этилади
Head Honchos LLC ўзбекистонликларни H-2A дастури доирасида АҚШ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларга жалб қилишга тайёрлигини билдирди
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Ўзбекистон фуқаролари АҚШ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларга жалб этилади. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Ўзбекистон элчиси Фурқат Сидиқов АҚШнинг Head Honchos LLC рекрутинг компанияси директори Тодд Миллер билан музокара ўтказди. Учрашувда H-2A мавсумий қишлоқ хўжалиги бандлиги дастури доирасида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар Ўзбекистон фуқароларини АҚШ аграр секторига жалб этиш бўйича узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйишга келишиб олди. Компания номзодларни танлаш, текшириш, ҳужжатларни расмийлаштириш ва ишга жойлаштириш жараёнларини халқаро стандартлар асосида амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
Шунингдек, фуқаролар учун инглиз тили, меҳнат қонунчилиги, меҳнат маданияти ва қишлоқ хўжалиги кўникмалари бўйича қисқа муддатли тайёрлов дастурлари жорий этилади.