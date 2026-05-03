АҚШда иш: ўзбекистонликлар қишлоқ хўжалигига жалб этилади
Ўзбекистон фуқароларини АҚШ қишлоқ хўжалигига H-2A дастури орқали жалб қилиш бўйича келишувга эришилди.
2026-05-03T15:51+0500
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Ўзбекистон фуқаролари АҚШ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларга жалб этилади. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Ўзбекистон элчиси Фурқат Сидиқов АҚШнинг Head Honchos LLC рекрутинг компанияси директори Тодд Миллер билан музокара ўтказди. Учрашувда H-2A мавсумий қишлоқ хўжалиги бандлиги дастури доирасида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, фуқаролар учун инглиз тили, меҳнат қонунчилиги, меҳнат маданияти ва қишлоқ хўжалиги кўникмалари бўйича қисқа муддатли тайёрлов дастурлари жорий этилади.
15:51 03.05.2026
© Информационное агентство ДунёГраждане Узбекистана будут привлекаться к сезонным работам в сельскохозяйственном секторе США
Граждане Узбекистана будут привлекаться к сезонным работам в сельскохозяйственном секторе США
Head Honchos LLC ўзбекистонликларни H-2A дастури доирасида АҚШ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларга жалб қилишга тайёрлигини билдирди
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Ўзбекистон фуқаролари АҚШ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларга жалб этилади. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.
Ўзбекистон элчиси Фурқат Сидиқов АҚШнинг Head Honchos LLC рекрутинг компанияси директори Тодд Миллер билан музокара ўтказди. Учрашувда H-2A мавсумий қишлоқ хўжалиги бандлиги дастури доирасида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар Ўзбекистон фуқароларини АҚШ аграр секторига жалб этиш бўйича узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйишга келишиб олди. Компания номзодларни танлаш, текшириш, ҳужжатларни расмийлаштириш ва ишга жойлаштириш жараёнларини халқаро стандартлар асосида амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
Шунингдек, фуқаролар учун инглиз тили, меҳнат қонунчилиги, меҳнат маданияти ва қишлоқ хўжалиги кўникмалари бўйича қисқа муддатли тайёрлов дастурлари жорий этилади.
