Мусаев Москвада Россиядаги йирик иш берувчилар билан музокара ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Москвада Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россиядаги йирик иш берувчилар раҳбарлари билан музокаралар ўтказди. Ҳуқуқий ёрдам, янги миграция сиёсати ва фуқаролар билан ишлашни рақамлаштириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-04-16T15:14+0500
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Москвада Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россиядаги йирик иш берувчилар раҳбарлари билан музокаралар ўтказди.Учрашувлар Ўзбекистон Миграция агентлигининг Россиядаги ваколатхонасининг янгиланган офиси очилиши доирасида бўлиб ўтди, деб хабар қилди “Дунё” ахборот агентлиги.Тадбирда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов, Россия бош прокурори ўринбосари Павел Городов, юридик компаниялар вакиллари ҳам иштирок этди. Муҳокамаларда Россия ҳудудида бўлиб турган Ўзбекистон фуқароларига малакали ва ўз вақтида ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, янги миграция сиёсати билан боғлиқ масалалар ҳамда фуқаролар билан ишлаш жараёнларини рақамлаштириш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
15:14 16.04.2026 (янгиланди: 16:46 16.04.2026)
