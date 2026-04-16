Мусаев Москвада Россиядаги йирик иш берувчилар билан музокара ўтказди
Москвада Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россиядаги йирик иш берувчилар раҳбарлари билан музокаралар ўтказди. Ҳуқуқий ёрдам, янги миграция сиёсати ва фуқаролар билан ишлашни рақамлаштириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Москвада Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россиядаги йирик иш берувчилар раҳбарлари билан музокаралар ўтказди.Учрашувлар Ўзбекистон Миграция агентлигининг Россиядаги ваколатхонасининг янгиланган офиси очилиши доирасида бўлиб ўтди, деб хабар қилди “Дунё” ахборот агентлиги.Тадбирда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов, Россия бош прокурори ўринбосари Павел Городов, юридик компаниялар вакиллари ҳам иштирок этди. Муҳокамаларда Россия ҳудудида бўлиб турган Ўзбекистон фуқароларига малакали ва ўз вақтида ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, янги миграция сиёсати билан боғлиқ масалалар ҳамда фуқаролар билан ишлаш жараёнларини рақамлаштириш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
беҳзод мусаев, ўзбекистон миграция агентлиги, россия, москва, иш берувчилар, меҳнат мигрантлари, ҳуқуқий ёрдам, миграция сиёсати, ботиржон асадов, ўзбекистон фуқаролари
15:14 16.04.2026 (янгиланди: 16:46 16.04.2026)
© Информационное агентство Дунё — Церемония открытия обновленного офиса Представительства в России Агентства миграции в Москве
Церемония открытия обновленного офиса Представительства в России Агентства миграции в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2026
Москвада Миграция агентлигининг Россиядаги ваколатхонаси янгиланган офиси очилиши доирасида Беҳзод Мусаев йирик иш берувчилар билан ҳам музокара ўтказди.
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Москвада Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россиядаги йирик иш берувчилар раҳбарлари билан музокаралар ўтказди.
Учрашувлар Ўзбекистон Миграция агентлигининг Россиядаги ваколатхонасининг янгиланган офиси очилиши доирасида бўлиб ўтди, деб хабар қилди “Дунё” ахборот агентлиги.
Тадбирда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов, Россия бош прокурори ўринбосари Павел Городов, юридик компаниялар вакиллари ҳам иштирок этди.
Шунингдек, “Россияда Ўзбекистон фуқароларига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш механизмларини такомиллаштириш” мавзусида давра суҳбати ўтказилди.
Муҳокамаларда Россия ҳудудида бўлиб турган Ўзбекистон фуқароларига малакали ва ўз вақтида ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, янги миграция сиёсати билан боғлиқ масалалар ҳамда фуқаролар билан ишлаш жараёнларини рақамлаштириш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
