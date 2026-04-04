Патент учун сертификат: Тошкентда рус тилидан имтиҳонни қаерда топшириш мумкин?
2026 йил бошидан бери 3 мингдан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари Россияда ишлаш учун имтиҳон топширди.
ТОШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ташкиллаштирилган тартибда Россияга ишга кетаётганлар Тошкентда рус тилидан имтиҳон топшириб сертификат олишлари мумкин.
Тестлар Тошкентда – Россия Халқлар Дўстлиги Университети (РХДУ) ваколатхонасида бўлиб ўтмоқда. Имтиҳон рус тили, Россия тарихи ва қонунчилигини ўз ичига олади.
Марказ маълумотларига кўра, номзодларнинг қарийб 67% тестдан муваффақиятли ўтмоқда. Сертификатни имтиҳон топширилган куни олиш мумкин, имтиҳоннинг ўзи эса ҳар куни уч сменада ўтказилади.
МУҲИМ: Ҳозирча ушбу имтиҳонни фақат ташкиллаштирилган тартибда ишга кетаётган, иш берувчилар томонидан танлаб олинган номзодлар топширмоқда, бироқ яқин вақт ичида онлайн платформа орқали мустақил рўйхатдан ўтиш имконияти ҳам пайдо бўлади.
Тестлар Тошкентда – Россия Халқлар Дўстлиги Университети (РХДУ) ваколатхонасида бўлиб ўтмоқда. Имтиҳон рус тили, Россия тарихи ва қонунчилигини ўз ичига олади.
Марказ маълумотларига кўра, номзодларнинг қарийб 67% тестдан муваффақиятли ўтмоқда. Сертификатни имтиҳон топширилган куни олиш мумкин, имтиҳоннинг ўзи эса ҳар куни уч сменада ўтказилади.
МУҲИМ: Ҳозирча ушбу имтиҳонни фақат ташкиллаштирилган тартибда ишга кетаётган, иш берувчилар томонидан танлаб олинган номзодлар топширмоқда, бироқ яқин вақт ичида онлайн платформа орқали мустақил рўйхатдан ўтиш имконияти ҳам пайдо бўлади.
