Патент учун сертификат: Тошкентда рус тилидан имтиҳонни қаерда топшириш мумкин?
2026 йил бошидан бери 3 мингдан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари Россияда ишлаш учун имтиҳон топширди. 04.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ташкиллаштирилган тартибда Россияга ишга кетаётганлар Тошкентда рус тилидан имтиҳон топшириб сертификат олишлари мумкин. Тестлар Тошкентда – Россия Халқлар Дўстлиги Университети (РХДУ) ваколатхонасида бўлиб ўтмоқда. Имтиҳон рус тили, Россия тарихи ва қонунчилигини ўз ичига олади.Марказ маълумотларига кўра, номзодларнинг қарийб 67% тестдан муваффақиятли ўтмоқда. Сертификатни имтиҳон топширилган куни олиш мумкин, имтиҳоннинг ўзи эса ҳар куни уч сменада ўтказилади. МУҲИМ: Ҳозирча ушбу имтиҳонни фақат ташкиллаштирилган тартибда ишга кетаётган, иш берувчилар томонидан танлаб олинган номзодлар топширмоқда, бироқ яқин вақт ичида онлайн платформа орқали мустақил рўйхатдан ўтиш имконияти ҳам пайдо бўлади. Батафсил — Sputnik Ўзбекистон лавҳасида
