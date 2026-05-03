ОАВ: Навоий КМК акцияларини Лондон ва Тошкент биржаларига чиқаришга тайёргарлик тўхтатилди
Навоий КМК акцияларини Лондон ва Тошкент биржаларида жойлаштиришга тайёргарлик тўхтатилгани айтилмоқда. Жараён қачон давом эттирилиши ёки умуман қайта... 03.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Bloomberg News манбаларга таяниб хабар беришича, Навоий кон-металлургия комбинати акцияларини Лондон ва Тошкент биржаларида жойлаштиришга тайёргарлик вақтинча тўхтатилган. Материал Mining.com сайтида ҳам эълон қилинган
Нашр манбаларига кўра, Ўзбекистон ҳукумати дунёдаги йирик олтин ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган компанияни биржага чиқариш учун қулай вақтни қайта баҳоламоқда.
Акцияларни жойлаштириш Лондон ва Тошкент биржаларида амалга оширилиши кутилган эди. Бироқ тайёргарлик ишлари қачон қайта бошланиши ёки умуман давом эттирилиши ҳозирча номаълум.
Навоий КМК Ўзбекистон учун стратегик аҳамиятга эга корхона ҳисобланади. Bloomberg маълумотларига кўра, компания 2025 йилда 3,2 млн трой унция, яъни қарийб 100 тонна, олтин ишлаб чиқарган ва дунёдаги тўртинчи йирик олтин ишлаб чиқарувчи саналади.
Комбинатнинг йиллик даромади 46 фоизга ошиб, 10,8 млрд долларга етган. Солиқ тўлашдан олдинги фойдаси эса 71 фоизга ўсиб, 6,1 млрд долларни ташкил қилган.
Нашр қайд этишича, олтин савдоси Ўзбекистон экспортида муҳим ўрин тутади. Шунингдек, олтин мамлакат халқаро захираларининг асосий қисмини ташкил этади.
Манбаларга кўра, акцияларни биржага чиқариш муддатларини қайта кўриб чиқиш сабабларидан бири мулкчилик таркиби ўзгарган тақдирда бюджетга дивиденд тушумлари камайиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар билан боғлиқ.
Шу билан бирга, Bloomberg Ўзбекистон UzNIF IPOсидан кейин бошқа давлат компанияларини ҳам биржага чиқаришни давом эттириши мумкинлигини қайд этган. Президент қарорида “Навоийуран” ва Uzbekistan Airways ҳам акциялари биржага чиқарилиши мумкин бўлган компаниялар қаторида тилга олинган.