Тарихда илк бор: UzNIF акциялари Лондон ва Тошкент биржаларига чиқарилади
Тарихда илк бор: UzNIF акциялари Лондон ва Тошкент биржаларига чиқарилади
Миллий инвестиция жамғармаси акцияларини Лондон ва Тошкент биржаларида бир вақтнинг ўзида жойлаштиришга тайёрланмоқда. IPO жараёнини Franklin Templeton мувофиқлаштирмоқда, жамғарма портфели эса 2,44 млрд долларга баҳоланмоқда.
2026-04-09T18:33+0500
2026-04-09T18:33+0500
2026-04-09T18:33+0500
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik. Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси акцияларини бир вақтнинг ўзида икки майдон — Тошкент ва Лондон фонд биржаларида жойлаштиришга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди. IPO жараёнини жамғарманинг ишончли бошқарувчиси бўлган “Franklin Templeton” халқаро инвестиция компанияси мувофиқлаштирмоқда. Жамғарма сайтида қайд этилишича, UzNIFга 13 та давлат корхонасидаги миноритар улушлар берилган бўлиб, уларнинг қиймати тахминан 2,44 миллиард долларга баҳоланмоқда.Эслатиб ўтамиз, президентнинг тегишли қарорига кўра, 2026 йил якунига қадар Миллий инвестиция жамғармаси устав капиталидаги 30 фоизгача акциялар пакетининг халқаро ва маҳаллий фонд бозорларида бирламчи оммавий таклифи ўтказилиши режалаштирилган
uznif, миллий инвестиция жамғармаси, ipo, лондон фонд биржаси, тошкент фонд биржаси, franklin templeton, саида мирзиёева, давлат корхоналари, акциялар, инвестициялар
uznif, миллий инвестиция жамғармаси, ipo, лондон фонд биржаси, тошкент фонд биржаси, franklin templeton, саида мирзиёева, давлат корхоналари, акциялар, инвестициялар
Тарихда илк бор: UzNIF акциялари Лондон ва Тошкент биржаларига чиқарилади
Мазкур қадам Ўзбекистоннинг халқаро инвесторлар билан очиқ ва шаффоф қоидалар асосида ишлашга тайёр эканини кўрсатувчи муҳим сигнал сифатида баҳоланмоқда.
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik.
Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси акцияларини бир вақтнинг ўзида икки майдон — Тошкент ва Лондон фонд биржаларида жойлаштиришга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди
.
IPO жараёнини жамғарманинг ишончли бошқарувчиси бўлган “Franklin Templeton” халқаро инвестиция компанияси мувофиқлаштирмоқда. Жамғарма сайтида қайд этилишича, UzNIFга 13 та давлат корхонасидаги миноритар улушлар берилган бўлиб, уларнинг қиймати тахминан 2,44 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Мирзиёевага кўра, бу қадам хорижий инвесторлар учун аниқ ва кучли ишорадир. У Ўзбекистон глобал қоидалар асосида очиқ ва шаффоф ишлашга тайёр эканини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, президентнинг тегишли қарорига кўра, 2026 йил якунига қадар Миллий инвестиция жамғармаси устав капиталидаги 30 фоизгача акциялар пакетининг халқаро ва маҳаллий фонд бозорларида бирламчи оммавий таклифи ўтказилиши режалаштирилган