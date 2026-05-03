Мирзиёев ОТБ президенти билан 12,5 млрд долларлик лойиҳаларни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Осиё тараққиёт банки 2030 йилгача 12,5 млрд долларлик янги шериклик дастурини амалга оширади. Лойиҳалар инфратузилма, таълим, бизнес ва рақамли соҳаларни қамраб олади.
2026-05-03T19:18+0500
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Самарқандга ташрифи доирасида Осиё тараққиёт банки президенти Масато Канда бошчилигидаги делегацияни қабул қилди
Учрашувда Ўзбекистон ва ОТБ ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтиришнинг амалий жиҳатлари муҳокама қилинди. Давлат раҳбари ва банк президенти саммит доирасида имзоланган 2030 йилгача мўлжалланган янги шериклик дастурига киритилган умумий қиймати 12,5 млрд долларлик лойиҳаларни ўз вақтида ва самарали амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади.
Янги дастур ипотека бозори, хусусий сектор, ёшлар ва аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, камбағалликни қисқартириш, инклюзив таълим, инсон капиталини ривожлантириш, рақамли инновациялар ва махсус иқтисодий зоналар инфратузилмасини модернизация қилиш каби йўналишларни қамраб олади.
Маълум қилинишича, сўнгги 30 йилда ОТБ Ўзбекистоннинг стратегик шерикларидан бирига айланган. Банк билан лойиҳалар портфели қарийб 16 миллиард долларни ташкил этмоқда. Амалиётлар ҳажми бўйича Ўзбекистон ОТБнинг минтақадаги энг йирик ҳамкорларидан бири ҳисобланади.
ОТБ иштирокида темир ва автомобиль йўллари, энергетика ва ижтимоий инфратузилмани модернизация қилиш, сув таъминоти ва канализация тармоқларини янгилаш, қишлоқ хўжалиги ва хусусий секторни ривожлантириш бўйича лойиҳалар амалга оширилган ва давом амалга оширишда этмоқда.
Учрашув якунида томонлар 2030 йилгача мўлжалланган янги шериклик дастури бўйича ҳужжатларни алмашди.