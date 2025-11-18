https://sputniknews.uz/20251118/mirziyoev-adb-strategik-hamkorlik-53561501.html
Шавкат Мирзиёев ва ОТБ президенти стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди
Президент Мирзиёев ОТБ президенти Масато Кандо билан ислоҳотлар дастури ва 2026 йилда Самарқандда бўладиган йиғилишга тайёргарликни муҳокама қилди. Томонлар стратегик шериклик дастури бўйича таклифлар кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Осиё тараққиёт банки (ОТБ) президенти Масато Кандо билан Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш доирасида ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда ОТБ Бошқарувчилар кенгашининг 2026 йил май ойида Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган йиллик йиғилишига тайёргарликка алоҳида эътибор қаратилди.Ушбу дастурда инфратузилмани ривожлантириш, техник ва муҳандислик кадрларини тайёрлаш, хотин-қизлар ва ёшларни янги касбларга ўқитиш, камбағалликни қисқартириш, ипотека бозори ҳамда хусусий секторни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиши белгиланди.
15:39 18.11.2025
Таъкидланишича, Ўзбекистон Осиё тараққиёт банкининг минтақадаги энг йирик ҳамкори бўлиб қолмоқда, қўшма лойиҳалар портфели эса 15 миллиард доллардан ошган.
Президент Шавкат Мирзиёев Осиё тараққиёт банки (ОТБ) президенти Масато Кандо билан Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш доирасида ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда ОТБ Бошқарувчилар кенгашининг 2026 йил май ойида Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган йиллик йиғилишига тайёргарликка алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон президенти бўлажак тадбир доирасида ОТБ билан Кенгайтирилган стратегик шериклик дастурини имзолаш ташаббусини илгари сурди.
Ушбу дастурда инфратузилмани ривожлантириш, техник ва муҳандислик кадрларини тайёрлаш, хотин-қизлар ва ёшларни янги касбларга ўқитиш, камбағалликни қисқартириш, ипотека бозори ҳамда хусусий секторни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиши белгиланди.