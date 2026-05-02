Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Суми вилоятидаги Мирополе аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Ўтган суткада, Украина Қуролли кучлари 1195 нафар ҳарбий хизматчиларини йўқотди. 02.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-02T14:30+0500
2026-05-02T15:21+0500
Россия Суми вилоятидаги Мирополе аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди

14:30 02.05.2026 (янгиланди: 15:21 02.05.2026)
Ўтган суткада, Украина Қуролли кучлари 1195 нафар ҳарбий хизматчиларини йўқотди.
ТОШКЕНТ, 2 май - Sputnik. Россия армияси Суми вилоятидаги Мирополе аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги шанба куни.
"Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъиятли ҳаракатлари натижасида Суми вилоятидаги Мирополе қишлоғи устидан назорат ўрнатилди", дейилади Мудофаа вазирлиги баёнотида.
Ўтган сутка давомида, Украина Қуролли кучлари 1195 нафар ҳарбий хизматчиларини, 17та танк ва бошқа жанговар зирҳли техникасини, 19та дала артиллерия тўпларини, 68та ҳарбий автомобилларини йўқотди.

Ўтган тунда Россия ҳаво мудофаа тизимлари Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Новгород, Орёл, Псков, Ростов, Смоленск, Твер, Тула вилоятлари, Москва вилояти, Краснодар ўлкаси, Қрим Республикаси ва Азов ва Қора денгизлар сувлари устидан 215 та Украина узоқ масофали самолёт типидаги учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
