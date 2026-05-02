Россия Суми вилоятидаги Мирополе аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
14:30 02.05.2026 (янгиланди: 15:21 02.05.2026)
© РИА Новости / /Алексей Майшев
ТОШКЕНТ, 2 май - Sputnik. Россия армияси Суми вилоятидаги Мирополе аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги шанба куни.
"Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъиятли ҳаракатлари натижасида Суми вилоятидаги Мирополе қишлоғи устидан назорат ўрнатилди", дейилади Мудофаа вазирлиги баёнотида.
Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области - Минобороны
Армия России установила контроль над Миропольем в Сумской области - Минобороны
Ўтган сутка давомида, Украина Қуролли кучлари 1195 нафар ҳарбий хизматчиларини, 17та танк ва бошқа жанговар зирҳли техникасини, 19та дала артиллерия тўпларини, 68та ҳарбий автомобилларини йўқотди.
Ўтган тунда Россия ҳаво мудофаа тизимлари Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Новгород, Орёл, Псков, Ростов, Смоленск, Твер, Тула вилоятлари, Москва вилояти, Краснодар ўлкаси, Қрим Республикаси ва Азов ва Қора денгизлар сувлари устидан 215 та Украина узоқ масофали самолёт типидаги учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
