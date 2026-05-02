ўзб
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга қайси давлатдан энг кўп талаба келмоқда?
Ўзбекистонга қайси давлатдан энг кўп талаба келмоқда?
2026 йил бошидан буён Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келаётган хорижликлар сони 2,3 бараварга ошди. 02.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келаётган хорижликлар сони кескин ошган. Ўқиш мақсадида энг кўп Туркманистон фуқаролари келган - 7174 киши. Иккинчи ўринда — Ҳиндистон - 2835 киши. Шунингдек Тожикистон - 1170 киши, Хитой - 641 киши ва Қирғизистон - 483 киши.Қолган давлат фуқаролари 2800 дан ортиқ. Батафсил инфографикада танишинг.
2026 йил бошидан буён Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келаётган хорижликлар сони 2,3 бараварга ошди.
Из каких стран больше всего приезжают учиться в Узбекистан? - Sputnik Ўзбекистон
"2026 йил январь-март ойларида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида 15 124 нафар хориж фуқаролари келган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8500 кишига ёки 2,3 баравар кўп", - дейилади хабарда.
Ўқиш мақсадида энг кўп Туркманистон фуқаролари келган - 7174 киши. Иккинчи ўринда — Ҳиндистон - 2835 киши. Шунингдек Тожикистон - 1170 киши, Хитой - 641 киши ва Қирғизистон - 483 киши.
Қолган давлат фуқаролари 2800 дан ортиқ.

Батафсил инфографикада танишинг.
