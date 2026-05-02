Ўзбекистонга қайси давлатдан энг кўп талаба келмоқда?
2026 йил бошидан буён Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келаётган хорижликлар сони 2,3 бараварга ошди.
2026-05-02T12:50+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келаётган хорижликлар сони кескин ошган. Ўқиш мақсадида энг кўп Туркманистон фуқаролари келган - 7174 киши. Иккинчи ўринда — Ҳиндистон - 2835 киши. Шунингдек Тожикистон - 1170 киши, Хитой - 641 киши ва Қирғизистон - 483 киши.Қолган давлат фуқаролари 2800 дан ортиқ.
"2026 йил январь-март ойларида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида 15 124 нафар хориж фуқаролари келган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8500 кишига ёки 2,3 баравар кўп", - дейилади хабарда.
Ўқиш мақсадида энг кўп Туркманистон фуқаролари келган - 7174 киши. Иккинчи ўринда — Ҳиндистон - 2835 киши. Шунингдек Тожикистон - 1170 киши, Хитой - 641 киши ва Қирғизистон - 483 киши.
Қолган давлат фуқаролари 2800 дан ортиқ.
